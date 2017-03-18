

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. "Ben Sayın Bahçeli'nin inşallah, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olmasını, özellikle milli birlik açısından çok önemsiyorum. Hatırlar mısınız? Sizde de söyledim. İnşallah MHP ve AK Parti seçimlere de birlikte girerler. Birlikte yürürler. Olmaması için bir neden yok." diyen Gökçek, 16 Nisan'daki referandum için de iddialı açıklamalarda bulundu.







İşte Gökçek'in açıklamalarından satırbaşları;







"'MELİH AZ BİLE YAPMIŞ' DEDİLER"







"Tepki koyanlara bakıyorum hepsi benim inandığım şeylere karşı koyan kişiler. Onun için ben doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Benim partimin içerisinde özellikle cumhurbaşkanımızın otoritesini yok etmek isteyen, doğrucu Davutluk yapan bi takım tipler var. Ben bunların evvelini bildiğim için hiç çekinmeden tavır alıyorum. Zaman zaman partinin içerisinden 'Melih bunu neden yapıyor' diyenler cıktı. Zaman geçtikçe 'Melih az bile yapmış' dediler.







"HAYIR ÇIKAR DİYENLERLE İDDİAYA GİRERİM"







"Ben şöyle bir hava sezinliyorum, 'Evet' deyip de 'Hayır'a dönen hiç kimseyi görmedim. Ama 'Hayır' deyip de 'Evet'e dönenleri çok gördüm. Benim arzum 60'ı geçmek. Biz Ankara'da 56'yı geçtik. Hayırcılara çağrıda bulunuyorum. 'Kesin Hayır çıkar' diyen kim varsa gelsinler iddiaya girelim diyorum. Nesine isterlerse. Ankara genelde Türkiye'nin ya bir puan altı ya bir puan üstü olur. Ama ben Hayırcıların kırmış oldukları potlar arttıkça Evet oylarının artacağını düşünüyorum.







"KILIÇDAROĞLU'NUNKİ GAF DEĞİL BİLGİSİZLİK"







Kılıçdaroğlu'nun söylediği mesela. Adamın bu sistemin cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmak için geldiğinden haberi yok. Bu gaf değil bilgisizlik. Uzaydan gelenler mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'nu incelemeli. Muharrem İnce, Metin Feyzioğlu, Kılıçdaroğlu hepsi kendi Hayır kampanyalarını yapıyor. Muharrem İnce genel başkanlığa hazırlanıyor. O da potçu. 'Anayasa'da 650 tane vekil olacak' diyor. 650 değil 600. O da potçu. Son günlerde Deniz Bey'e hayret ediyorum. Son zamanlarda kendini ispat etme zaruretine girdi. Bir şey var ama anlayamıyorum. Acaba FETÖ'cüler baskı mı yapıyorlar illa ekrana çıkacaksın diye. Ben buna inanıyorum. FETÖ'nün elinde öyle bir arşiv var ki... "







"BİZ KENDİ LOBİMİZİ FETÖ'CÜLERE KURDURMUŞUZ"







"Avrupa'da bize bu kadar yüklenilmesinin altında yatan doğrudan doğruya FETÖ'cüler. Bizden kaçanların çoğu Almanya ve Hollanda vatandaşlığı aldı. Bunlar belirli kişilerin çevresinde danışmanlık yapar hale geldiler. Bakın bugün resimleri çıktı. Wilders'in de aynı şekilde en önde gelen danışmanlarından birisi FETÖ'cü. Şu an hala oradaki bazı medya kuruluşlarına para akıtıyorlar. PKK'lıların da yardımcı olduklarını söylüyorlar. Bana gelen istihbarat bu şekilde. Avrupa'daki bütün bu hareketi FETÖ'cüler idare ediyor. Biz kendi lobimizi FETÖ'cülere kurdurmuşuz. Şimdi peki nedir bunların amacı? Bunlar Türkiye'de kaybettiler. Tek ümitleri suikast. Onu da beceremediler ve şimdi Avrupa'yı bize düşman etmek istiyorlar. Çıkarları bu.







kaynak:habertürk