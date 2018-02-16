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Bahçeli'nin Afrin yüzükleri yok satıyor

BAHÇELİ'NİN AFRİN YÜZÜKLERİ YOK SATIYOR

Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye sembollerini taşıyan Devlet Bahçeli'nin "Afrin yüzüğü" yok satıyor.

Tarih : 16 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Bahçeli'nin Afrin Yüzükleri Yok Satıyor(8/10)4

Geçen hafta Antalya kampında gazetecilerin dikkatini çeken Devlet Bahçeli yüzüğü, o günden bu yana satış rekorları kırıyor. Bir yanında Selçukluların çift başlı kartalı, diğer yanında Osmanlı sancağı, ortasında da ay yıldız bulunan yüzükler için bijuteriler ve gümüşçüler sipariş yetiştiremiyor. Kayserili gümüşçü esnafı Ahmet Demirbozan da sipariş yetiştiremeyenlerden.

"ELİMİZDE BİR TANE YÜZÜK KALDI"

Bir haftadan bu yana elinde yalnızca bir adet yüzük kaldığını belirten Demirbozan, "Son yapılan haberlerden sonra Devlet Bahçeli yüzüğü çok ilgi görmeye başladı. Bizim de elimizde yalnızca bir tane kaldı. Günlük en az 10 kişi yüzüğü soruyor. Direk 'Bahçeli yüzüğü var mı?' diye soruyorlar. Devlet Bahçeli'nin devletin yanında bir tutum göstermesi yüzüklerin satışının artması üzerinde etkili oldu. Daha öncesinden de bu yüzükler vardı ama şimdi daha çok isteyen oluyor" dedi. Demirbozan, yüzük fiyatlarının, büyüklüğüne göre 80 ile 100 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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