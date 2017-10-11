Demokrat Parti'li (DP) Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "82 Kerkük, 83 Musul" açıklamalarına sosyal medya hesabından "82'me dokunma, 82 Fethiye'nindir" diye yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Astırdığı Türkçe ve Kütçe afişin ardından MHP ile yollarını ayırarak DP saflarına geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "82 Kerkük, 83 Musul" çıkışının ardından Fethiye'nin temsili il tabelasını paylaşarak, "82'me dokunma, 82 Fethiye'nindir" şeklinde paylaşım yaptı. Başkan Saatcı'nın bu paylaşımı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. "FETHİYE İL OLSUN" HAREKETİNE ÖNDERLİK YAPTI

Yıllardır il olma hayali yaşayan Fethiye'de, Fethiye Belediyesinin önderliğinde ilçedeki 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan Fethiye İl Olsun Hareketi tarafından geçtiğimiz aylarda ilçe girişindeki tabelalara "Fethiye İli Hoşgeldiniz" ve "Güle Güle" yazılı afişler asılmış ve ilçede 82 plakasını temsil eden afişler yer almıştı.

Kaynak: haberinburada