BAHÇELİ'NİN 82 KERKÜK ÇIKIŞINA FETHİYE'DEN İSYAN: 82'ME DOKUNMA!
Demokrat Parti'li (DP) Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "82 Kerkük, 83 Musul" açıklamalarına sosyal medya hesabından "82'me dokunma, 82 Fethiye'nindir" diye yanıt verdi.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU
Astırdığı Türkçe ve Kütçe afişin ardından MHP ile yollarını ayırarak DP saflarına geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "82 Kerkük, 83 Musul" çıkışının ardından Fethiye'nin temsili il tabelasını paylaşarak, "82'me dokunma, 82 Fethiye'nindir" şeklinde paylaşım yaptı. Başkan Saatcı'nın bu paylaşımı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. "FETHİYE İL OLSUN" HAREKETİNE ÖNDERLİK YAPTI
Yıllardır il olma hayali yaşayan Fethiye'de, Fethiye Belediyesinin önderliğinde ilçedeki 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan Fethiye İl Olsun Hareketi tarafından geçtiğimiz aylarda ilçe girişindeki tabelalara "Fethiye İli Hoşgeldiniz" ve "Güle Güle" yazılı afişler asılmış ve ilçede 82 plakasını temsil eden afişler yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar