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BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI! ÖZEL HAREKAT BÖLGEYE SEVK EDİLDİ


Bahçelievler'de silahlı saldırı! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarih : 20 Şubat 2018, 18:00
Puan Ver : Bahçelievler'de Silahlı Saldırı! Özel Harekat Bölgeye Sevk Edildi(8/10)4

İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise evine saklandı. Polis evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine aldı. Saldırganı gözaltına almak için bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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