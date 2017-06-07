BAHÇELİEVLER'DE KAMYONETİN KASASI YANDI
Bahçelievler'de park halindeki içi karton olan kamyonetin kasası henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı.
Olay saat 02.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Tunçdal yüzaltı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan ve içerisinde karton olan kamyonetin kasası henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede kamyonun kasasını kapladı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonete kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık yirmi dakikalık çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kamyonet kasasında bulunan çok sayıda karton yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonlarına da kaydedildiği görüldü.
kaynak:milliyet
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