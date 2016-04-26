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bahçelievler'de bir derneğe patlayıcı madde ile saldırı

BAHÇELİEVLER'DE BİR DERNEĞE PATLAYICI MADDE İLE SALDIRI

Bahçelievler'de faaliyet gösteren Malatya Pütürge Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne patlayıcı madde atıldı.

Tarih : 26 Nisan 2016, 09:20
Puan Ver : Bahçelievler'de Bir Derneğe Patlayıcı Madde İle Saldırı(8/10)5


 Olay Yenibosna Zafer mahallesi Baharistan sokakta bulunan Malatya Pütürge Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydan geldi. İddiaya göre, yüzü kapalı bir şahıs dernekte yönetim kurulu toplantısı yapılırken içeriye patlayıcı madde attı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri dernek çevresin de yoğun güvenlik önlemi alırken patlamanın yaşandığı dernek içerisinde de incelemelerde bulundu.



Olay anında dernek içerisinde olan bir kişi şahıs, “Kapıyı açarak selam verdi o arada bomba patladı. Hepimiz sağa sola kaçıştık, anlamadık ne olduğunu. 16 kişiydik içeride bir arkadaşımızın yüzünde hafif bir cam sıyrığı var. Çok şükür başka bir şey olmadı” diye konuştu.



Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.








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