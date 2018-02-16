BAHÇELİEVLER'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA 10 BİN LİRALIK SOYGUN
Bahçelievler'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişiler, yaklaşık 10 bin liralık eşya çalarak kayıplara karıştı.
Bahçelievler'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camını kırarak girdikleri mağazadan yaklaşık 10 bin liralık eşya alarak kayıplara karıştı.
Bahçelievler, Fevzi çakmak Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına araçla gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camı kırarak içeri girdi.
"10 BİN LİRA DEĞERİNDE EŞYA ÇALDILAR"
Bir süre mağazada dolaşan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerinde 3 tablet, 7 telefon ve bir televizyonu alıp, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın soyulduğunu görünce, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Mağaza yetkililerine haber veren polis ekipleri içeride olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvuran polis ekipleri, iş yerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada şüphelilerin kaçarken bir elektrik süpürgesini kaldırıma düşürdükleri görüldü. Polis ekipleri süpürge üzerinde de parmak izi çalışması yaptı.
Kaynak: haberinburada
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