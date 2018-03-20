BAHÇELİEVLER'DE 2 MİLYON LİRALIK SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Bahçelievler'de yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde, dünyaca ünlü markaların taklitleri olan sahte parfüm ele geçirildi.
Bahçelievler'de Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde sahte parfüm ele geçirildi.
KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ BASKIN YAPTI
Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Bahçelievler Yenibosna Güner Sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığını tespit etti. Ekipler bir süre takibe aldığı iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde 2 bin adet doldurulmuş şişe parfüm, 10 bin adet doluma hazır boş şişe ve parfüm imalatında kullanılan sahte esans ele geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL
Sağlıksız koşullarda üretim yapılan iş yerinde dünyaca ünlü markaların taklitleri olan parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi. Ekipler iş yerinde bulunan 3 kişiyi gözaltına alınırken parfümlere de imha edilmek üzere el konuldu.
Kaynak: haberinburada
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