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BAHÇELİ'DEN 'YÜZDE 80' TALİMATI! ARAŞTIRIN


BAHÇELİ'DEN 'YÜZDE 80' TALİMATI! ARAŞTIRIN
Tarih : 22 Nisan 2017, 10:59
Puan Ver : Bahçeli'den 'yüzde 80' Talimatı! Araştırın(7/10)7


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumun sonuçlarını masaya yatırıyor. Yönetimden referandum sonuçlarına ilişkin ayrıntılı rapor isteyen Bahçeli, oyların Türkiye dağılımı, partilerin daha önce aldığı oylar, seçmen tercihlerinin yönü gibi başlıkların da incelenmesi için akademisyenlere çalışma yaptırılması talimatını verdi.



ELEŞTİRİLERE KARŞILIK



Referandumda MHP tabanının yüzde 80'inin “Hayır” oyu kullandığı eleştirilerine karşılık, partide taban ve tavan olmadığı tezini vurgulayarak ülkücülerin Anayasa değişikliğini desteklediğini savunan MHP yönetimi, seçmen eğilimlerinin sandığa nasıl yansıdığını ölçmek için hem siyasi hem de bilimsel çalışma başlattı. MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, referandum sonucunu başarı olarak nitelendiren Genel Başkan Bahçeli, yönetimden referandumun oy analizi ile ilgili ayrıntılı bir rapor istedi.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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