BAHÇELİ'DEN YENİ PARTİ İÇİN İLK YORUM: ALLAH HAYIRLI ETSİN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif isimlerin kuracağı yeni parti için ilk kez konuştu.
Devlet Bahçeli, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"SABIRLA TAKİP EDERİZ, ALLAH HAYIRLI UĞURLU ETSİN"
Basın mensuplarının Meral Akşener'in başını çektiği ve MHP'li muhalif isimlerin yer alacağı yeni parti girişimi ile ilgili soruya, "Bizde sabır çok. Kasım ayına kadar da sabırla takip ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" yanıtını verdi.
AKŞENER VE EKİBİ YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA
MHP kurultayının iptal edilmesinin ardından devreye giren Meral Akşener ve Ümit Özdağ yeni parti oluşumunun sinyallerini vermişti. Meral Akşener'in ekibi, MHP'den ihraç edilen isimlerle birlikte yeni bir parti kurma hazırlığında.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nato, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu
- Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar
- Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Denize Böyle Uçtu
- Mezarlıkta Müzik Eşliğinde Çiftetelli Oynayan 2 Kadın İşçi, Belediyeden Kovuldu
- Etrafı Kontrol Edip Binaya Girdiler, 2 Dakikada 15 Bin Doları Çaldılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aslan, Orta Sahasını Buldu! 11 Milyon Euro'ya İş Bitecek
- Fenerbahçe'nin İstediği Arsenal'li Lucas Perez: Beni Gönderin
- Eskişehirspor Başkanı: İbrahim Üzülmez'le Anlaşamadık, Sergen Yalçın'la Görüşeceğiz
- Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
- Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
DÜNYA HABERLERİ
- Abd, İran Sahil Güvenlik Botuna Ateş Açtı!
- Işid'e Karşı Gökkuşağı Bayrağı Yükseliyor: İlk Lgbt Savaş Birimi Kuruldu
- Geleneksel Doğum Günü Kutlamasında Cayır Cayır Yanarak Ölüyordu!
- Tesla'nın Ve Facebook'un Ceo'ları Yapay Zeka Konusunda Birbirine Girdi
- İngiltere'de Akılalmaz Namus Cinayeti! Boğazı Ortadan İkiye Ayrılmış Halde Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar