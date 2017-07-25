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Bahçeli'den Yeni Parti İçin İlk Yorum: Allah Hayırlı Etsin

BAHÇELİ'DEN YENİ PARTİ İÇİN İLK YORUM: ALLAH HAYIRLI ETSİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif isimlerin kuracağı yeni parti için ilk kez konuştu.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Bahçeli'den Yeni Parti İçin İlk Yorum: Allah Hayırlı Etsin(5/10)1

Devlet Bahçeli, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SABIRLA TAKİP EDERİZ, ALLAH HAYIRLI UĞURLU ETSİN"

Basın mensuplarının Meral Akşener'in başını çektiği ve MHP'li muhalif isimlerin yer alacağı yeni parti girişimi ile ilgili soruya, "Bizde sabır çok. Kasım ayına kadar da sabırla takip ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" yanıtını verdi.

AKŞENER VE EKİBİ YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA

MHP kurultayının iptal edilmesinin ardından devreye giren Meral Akşener ve Ümit Özdağ yeni parti oluşumunun sinyallerini vermişti. Meral Akşener'in ekibi, MHP'den ihraç edilen isimlerle birlikte yeni bir parti kurma hazırlığında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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