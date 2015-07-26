BAHÇELİ'DEN YARGITAY'A HDP MESAJI: KAPATILSIN !
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör olayları ve bu çerçevede yürütülen operasyonlar ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, teröristlere övgüler düzen, şehitlerimizin kanına giren çürümüşleri kınamaktan dahi imtina eden ve terörle arasına mesafe koyamayan Kandil siyasetçileri hakkında hemen devreye girmeli, hukuku çalıştırmalıdır" dedi.
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