

MHP'de Oktay Vural depremi yaşanıyor. Muhaliflerin 656 noter tasdikli delegeyle 19 Haziran'da gerçekleştirdiği kongre sonrasında değerlendirme yapan Vural, MHP Grup Başkanvekilliği görevini bıraktı. MHP'de "Meral Akşener'in saflarına mı katılacak ya da genel başkan adayı mı olacak?" sorusuna yanıt aranırken, Vural cephesinde adaylığın daha ağır bastığı öğrenildi. Vural ise bu konuda, "Değerlendirmemizi daha sonra yaparız" yanıtını verdi.



1 KASIM SONRASI KOPTU







1 Kasım genel seçimlerinden sonra siyasi partiler içerisinde en büyük tartışma MHP içinde yaşanmıştı. Parti içi muhalefete karşı bazı milletvekillerinin 'Kurultay 18 Mart 2018'dir" başlıklı deklarasyona imza atmadığı için genel merkezle arasında iplerin koptuğu iddia edilmişti. Vural'ın yakın çevresine "Süreç böyle gitmez. En başından kurultay yapılmalıydı. Parti çok yıprandı ve yıpranmaya da devam ediyor. O yüzden testi kırıldı, geri dönüş yok" dediği kamuoyuna yansımıştı. "Bir karar aldım ancak bu noktada Genel Başkan'ın tutumu kararı netleştirecek" dediği de ileri sürülmüştü. Vural, 20 Nisan tarihinde, kişisel Facebook ve Twitter hesabından "genel merkezin kurultay sürecinde tutumunu eleştiren" açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar büyük yankı uyandırmış ve Vural'ın muhaliflerin safına geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı.







Oktay Vural'ın bu açıklamaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorulmuş ve "Bir deklarasyon görmedim ama ne varsa basından bazı çevrelerden öğreniyoruz. Oktay Bey çok değerli bir kardeşimizdir. Meclis'te beni temsil eden grup başkanvekilidir. Onunla aramızda soğukluk olabilir mi? Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Bizi bölmeye çalışıyorsunuz." demişti.







BAHÇELİ: SEN ZATEN KARARINI ÇOKTAN VERMİŞSİN







Vural, istifa kararını ilk olarak Bahçeli'ye açıkladı. Vural istifa etmeden önce, önceki günü MHP Grup toplantısı sonrasında Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede Vural gidişattan duyduğu rahatsızlığı aktardı Bahçeli de "Sen zaten kararını çoktan vermiştin, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.







MHP kulislerinde Vural'ın, Bahçeli'nin 17 Haziran'da İzmir'de delegelerle yaptığı iftarda Bahçeli'yi karşılamadığı, Bahçeli'nin de bu duruma tepkili olduğu ifade ediliyor.







'YARALAYICI ANLAYIŞ'







Vural, istifasının duyulmasının sonrasında Meclis'teki odasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm" diye konuştu. Partinin, birlik ve bütünlüğü için çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Vural, neden bugünü beklediği sorusuna da "19 Haziran sürecini bekledim" yanıtını verdi. Vural, "Meral Akşener'in safına mı geçeceksiniz" sorusuna yanıt vermekten kaçınırken, "Genel Başkan Bahçeli'nin istifasını nasıl karşıladığına" ilişkin soruya da "Genel Başkan beni karşıladı, nezaket kuralları içinde istifamızı sunduk, onun dışında bir şey söylemek istemiyorum" dedi.