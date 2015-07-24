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BAHÇELİ'DEN SURUÇ PATLAMASI YORUMU: ÇOCUK MU KALDI


BAHÇELİ'DEN SURUÇ PATLAMASI YORUMU: ÇOCUK MU KALDI
Tarih : 24 Temmuz 2015, 11:52
Puan Ver : Bahçeli'den Suruç Patlaması Yorumu: Çocuk Mu Kaldı(6/10)8


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Kırıkkale ve Kırşehir'de düzenlediği Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına dün de Nevşehir, Aksaray ve Niğde'de devam etti. Bahçeli'nin basına kapalı gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamalar basına sızdı.

"KOBANİ'DE ÇOCUK MU KALDI?"



Basına kapalı toplantılarda Bahçeli'nin şunları söylediği öğrenildi: "İstanbul'da masum kız çocuklarını toplamışlar, oyuncak götürüyorlarmış Kobani'ye. Kobani'de çocuk mu kaldı ki? Akçakale'de, Suruç'ta, Urfa'da... Sonra bu oyuncaklar nerede, gördünüz mü?

"LANETLİYORUZ"



Nerede bunların her türlü eyleminde bulunanlar, onlar da yok. Ama ne idüğü belirsiz kişi tarafından bir bombayla masum insanlar öldü. Lanetliyoruz. Fakat bunlara sebebiyet verenler ayrılmalıdır.

"ÇOCUKLARI SURUÇ'A GETİRENLER DE BULUNMALI"



Devlet canlı bombayı aradığı kadar o çocukları İstanbul'dan Suruç'a getirenleri de bulmak zorundadır."








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