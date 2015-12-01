

MHP lideri Bahçeli'nin Rusya'yla yaşanan krize ilişkin sözleri şöyle:







Rusya Federasyonu, gerginlik politikalarıyla Ortadoğu'ya iyice konuşlanmanın planlarını yapmaktadır.







RUSYA'NIN TALEPLERİ SKANDAL







Putin, adeta ateşe benzin dökmektedir. Putin, Türkiye'nin IŞİD'den petrol satın aldığını iddia etmiştir. Erdoğan ise Putin'e istifa resti çekmiştir. Erdoğan dış politikada iç politika refleksleri göstermektedir.







Rusya yönetimi kesinlikle haksız ve art niyetlidir. Özür ve tazminat dayatması ve ekonomik yaptırımlar skandaldır.







Uluslararası hukuk açısından baktığımızda Türkiye'nin kara, hava ve deniz sınırlarını koruma hakkı vardır. Rus yönetimi kesinlikle haksızdır.







Rusya'da işadamlarımızın gözaltına alınmaları, Türk vatandaşlarının Rusya'da işe alınmalarının yasaklanması, seyahat acentalarının baskı görmesi tehlikeli bir bloklaşmaya işaret etmektedir.







Düşen uçağı kadar Rusya şu sorular üzerinde de düşünmelidir.







Türkmen dağında bombardımana uğrayan Bayırbucak Türkmenleri'nin haklarını ne edeceğiz?







PUTİN TÜRK MİLLETİNİ NE SANIYOR







Rusya düşen uçağı dert ettiği kadar, şu sorular üzerinde de düşünebilmelidir.







Türkmen Dağı'nda vahşi saldırılara uğrayan Türkmenlerin hak ve hukununu ne yapacağız. Rusya'nın sınırımızda ne işi vardır. Rus uçaklarının uçacak başka yeri mi kalmamıştır? 82 Türkmen kardeşimizin öldürülmesine, Putin ne diyecektir? Ukrayna, Gürcistan ve Suriye'de işgal hesabı yapan Putin Türkiye'yi ne zannetmektedir? Türkmenleri hedef alan etnik tasfiye girişimine hiç kimse sessiz kalmayacaktır. İsrail'i kınayan Türkiye'nin soydaşlarımıza destek vermesi sağlanmalıdır. MHP, AKP'nin dışpolitikadaki açmazlarının farkındadır. Yerimiz Türkiye'nin yanı ve çıkarlarıdır.







Konu artık milli bir hal almıştır, milletimizin bekasını tehdit eden bir hale bulunmuştur.







Rusya karşısında yerimiz milletimizin yanıdır.







HARİTALAR YENİDEN ÇİZİLMEK İSTENİYOR







İçerisinde YPG'nin de olduğu gruba askeri eğitim verecek olan ABD'li askerlerin Kamışlı'ya ulaştığı herkesin malumudur.







IŞİD marifetiyle Irak ve Suriye haritaları yeniden çizilmek isteniyor.







Rusya federasyonu Ortadoğu'dan parça koparmak için pusudadır.







Rusya'nın Suriye'de büyük bir askeri harekat planladığı anlaşılmaktadır.







IŞİD marifetiyle Irak ve Suriye haritaları yeniden belirlenmek üzere masadır.







Rusya Ortadoğu'dan parsa toplamak için pusudadır. İstediği gerilim ise kıvama gelmek üzeredir.







AB'NİN VAATLERİNİN BİR BEDELİ VAR







Putin, Erdoğan'la görüşmemiştir, bu kendi bileceği iştir. Davutoğlu'nun apar topar Brüksel ziyareti ve vizesi seyahatini kuşkuyla karşılamaktayız. AB'nin Türkiye'ye vaatlerinin bir bedeli vardır. Türkiye'nin toplama kampı haline getirilmesidir.