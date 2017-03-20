

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa referandumuna ilişkin miting meydanlarındaki ‘idam' çağrılarıyla ilgili “İktidar kanadı bunu getirirse MHP destek verecektir. Zaman zaman bunu ille de getireceğiz, götüreceğiz diye istismar edip, işi çoğaltmanın da gereği yok. ‘Getirelim' diyorsanız, ‘Getirin' diyoruz” dedi. MHP lideri önceki gün düzenlediği Elazığ mitinginin ardından bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi:







TÜRKİYE'DE DİKTATÖR OLMAZ







(‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan güçlü lider. Diktatör olur' eleştirileri) Zannetmiyorum. Bu kadar yılın tecrübesine dayalı olarak yapılmış olan çok acımasız eleştirilere dayalı olarak sayın Cumhurbaşkanı eğer gelecekte yönetimde tekrar etkin bir konumda olursa, bu konuları dikkate alarak çalışmalarını sürdürür. Türkiye'de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe değil.



(Gülüyor...)







(Hayır çıkarsa...) Hayır çıkacağına ihtimal vermiyorum. Olmayan bir şey üzerinde yorum yapmanın bir manası yok.







MHP DESTEK VERECEKTİR







(İdam tartışması) Daha evvelki anayasa değişikliği çerçevesinde, özellikle savaş ve savaş benzeri hallerde idamın kalkmasından yana olmadığımızı söyledik. Bugün de, idamı gerektirebilecek tüm şartları uygulayan bir güruh türedi Türkiye'de. TBMM'ye idam ile ilgili herhangi bir yasa teklifi geldiğinde MHP destek vermeyi düşünüyor. Ama bunu bizim 35 milletvekili ile getirecek durumumuz yok. İktidar kanadı bunu getirirse MHP destek verecektir. Zaman zaman bunu ille de getireceğiz, götüreceğiz diye istismar edip, işi çoğaltmanın da gereği yok. ‘Getirelim' diyorsanız, ‘Getirin' diyoruz.







YARDIMCI YAKIŞIK ALMAZ







(Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ‘Ben sayın Bahçeli'nin inşallah, sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olmasını çok önemsiyorum' sözleri) Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık, geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. AKP'de onu yapabilecek çok sayıda insan var ama biz ayrı bir tüzel kişiliğiz. MHP'yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın.







(MHP'den cumhurbaşkanlığı yardımcılığı) Öyle bir düşüncemiz yok. Arkadaşlarımız da buradalar, kendi aramızda bir değerlendirmede öyle bir düşünceye sahip değiliz.











kaynak:hüriyet