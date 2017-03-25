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bahçeli'den kılıçdaroğlu'na flaş sözler!

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA FLAŞ SÖZLER!

‘Hayır'da ısrar eden CHP lideri 15 Temmuz'u ağzına almıyor.

Tarih : 25 Mart 2017, 09:12
Puan Ver : Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Flaş Sözler!(8/10)8


‘Hayır'da ısrar eden CHP lideri 15 Temmuz'u ağzına almıyor. Eleştirilerini sürdürüyor. Aslında kendi partisinin freni patlamış, şanzumanı dağılmış, göremiyor. Hayır çıkarsa Türkiye'nin yeni darbelere gebe olduğunu ya anlamıyor ya da kafası almıyor. CHP'nin yanında elikanlı PKK, FETÖ, ‘Hayır'cı yoldaşları varken çok şükür bizim yanımızda Bursa vardır, Türk milleti ayaktadır”



16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi 'Evet' çalışmalarını sürdüren MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Gökdere meydanında partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Yaklaşık 10 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, sözlerine 16 Nisan'da yapılacak referandumunun barışa, huzura, dirilişe milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek başladı.



 



kaynak:sabah

 








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