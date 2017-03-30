

"REZALET DEĞİL Mİ?"



Kerkük Vilayet Meclisi'nin Barzani'nin "sözde bayrağının" resmi dairelere asılması kararı aldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"Rezalet değil mi? Kerkük ağlıyor, ağıt yakıyor. Türkmeneli vahşetin ağına takılmış feryat figan ediyor. Can Kerkük mütecaviz emellere kurban gidiyor. Peşmerge başı 26-27 Şubat 2017'de Türkiye'ye gelmişti. Peşinden bayrak niyetine ve IKBY'yi temsilen bir bez parçası oraya buraya asılmıştı. Ankara'da göndere çekilen paçavraya ses çıkarılmazsa Kerkük mevzi kaybeder. Ankara gerilerse Türkmeneli düşer, devrilir."



Ankara ile Kerkük'ün kaderinin bir olduğunu ifade eden Bahçeli, siyasi hesaplar uğruna Türkmenlerin feda edilemeyeceğini vurguladı.



Bahçeli, "Türkmeneli teslim edilemez, yok edilemez. Kerkük Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur. Türkmeneli Türk milletinin cümle kapısıdır. Şayet kırılırsa Anadolu toprakları hepimize dar edilir. Söylemiştim demek istemiyorum; ama yine haklıyız, yine haklı çıktık." değerlendirmesini yaptı.







kaynak:habertürk