

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:







Ne çok ölüyoruz değil mi? Ne çok ağlıyoruz? Ne çok üzülüyoruz? Türkiye sanki tabutların etrafında toplandı, ocaklardan sanki acı tütüyor?







1.İnönü Savaşı'nda verdiğimiz kayıplardan fazlasını iki aylık sürede teröre kurban verdik. Dile kolay, tam 132 şehidin ateşi yüreklere düştü







Mezar kazmaktan kollar yoruldu! Vatan kurşun ve bombalarla dolduruldu. Her gün cinayet, her gün feryat; hakikaten dayanılır gibi değil…







Bir anayı düşünün; beşiğini salladığı bebeğinin gün geliyor ağıtını yakıyor. Gencecik fidanlar toprağa devriliyor. Kabul edilir gibi değil…







Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun diyorum.







Hakkari'de, hainlerin yola döşedikleri bombayı uzaktan kumandayla patlatmaları sonucunda polis memurumuz Mehmet Tuhal şehit oldu.







Mehmedimiz Hatay Hassa'lıydı ve henüz 29 yaşındaydı. Bu kapsamda bugün izlediğim bir sahne gözümün önünden gitmiyor.







Hassa Kaymakamı kameralar eşliğinde şehidimizin evine gidiyor ve sanki şov yaparcasına, sanki film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor!