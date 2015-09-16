O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Bahçeli'den kaymakama sert çıkış

BAHÇELİ'DEN KAYMAKAMA SERT ÇIKIŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli twitter hesabından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Hakkari'de şehit düşen polis memuru Mehmet Tuhal'ın ailesine kameralar önünde acı haberi veren Hassa kaymakamını sert sözlerle eleştirdi.

Tarih : 16 Eylül 2015, 22:23
Puan Ver : Bahçeli'den Kaymakama Sert Çıkış(9/10)10


Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:



Ne çok ölüyoruz değil mi? Ne çok ağlıyoruz? Ne çok üzülüyoruz? Türkiye sanki tabutların etrafında toplandı, ocaklardan sanki acı tütüyor?



1.İnönü Savaşı'nda verdiğimiz kayıplardan fazlasını iki aylık sürede teröre kurban verdik. Dile kolay, tam 132 şehidin ateşi yüreklere düştü



Mezar kazmaktan kollar yoruldu! Vatan kurşun ve bombalarla dolduruldu. Her gün cinayet, her gün feryat; hakikaten dayanılır gibi değil…



Bir anayı düşünün; beşiğini salladığı bebeğinin gün geliyor ağıtını yakıyor. Gencecik fidanlar toprağa devriliyor. Kabul edilir gibi değil…



Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun diyorum.



Hakkari'de, hainlerin yola döşedikleri bombayı uzaktan kumandayla patlatmaları sonucunda polis memurumuz Mehmet Tuhal şehit oldu.



Mehmedimiz Hatay Hassa'lıydı ve henüz 29 yaşındaydı. Bu kapsamda bugün izlediğim bir sahne gözümün önünden gitmiyor.



Hassa Kaymakamı kameralar eşliğinde şehidimizin evine gidiyor ve sanki şov yaparcasına, sanki film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor!








Etiketler: Bahçeli  Den  Kaymakama  Sert  Çıkış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER