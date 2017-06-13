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bahçeli'den katar resti: cesaretleri varsa...

BAHÇELİ'DEN KATAR RESTİ: CESARETLERİ VARSA...

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:12
Puan Ver : Bahçeli'den Katar Resti: Cesaretleri Varsa...(7/10)7


İddialı olmayalım mı, dış politikada ebedi dostluk veya ebedi düşmanlık diye bir şey olmayacaktır. Doha'da üs kurmak, Körfez ülkelerine müdahalede bulunmak şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerginliğin giderilmesi lazımdır. Hükümet de bunu yapmaktadır ve doğru çizgidedir.



MHP ne Katar'ın safında ne de bu ülkeye tavır alan ülkelerin karşısındadır. Doha'ya Şam'a, Bağdat'a, Ankara'nın milli ülküleri ile yaklaşıyoruz. Doğru olduktan sonra da kimseden lafımızı çekinmeyiz. Malum çevrelere sormak istiyorum; Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da birçok ülke niçin dikkatlerinizden kaçıyor, kimlere sözcülük yapıyorsunuz. Eğer yürekliyseniz, minderden kaçmayacaksanız, ABD'ye "Ne işiniz var Ortadoğu'da" deyin de endamınızı görelim. CHP'nin cesareti varsa Rabia polemiğine değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara baksın.



 



kaynak:haber7








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