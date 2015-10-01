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BAHÇELİ'DEN KASKETLİ MEYDAN OKUMA


BAHÇELİ'DEN KASKETLİ MEYDAN OKUMA
Tarih : 01 Ekim 2015, 09:17
Puan Ver : Bahçeli'den Kasketli Meydan Okuma(0/10)


MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta; başında kasket, omzunda palto ve elinde tesbihle poz veren Bahçeli'nin, “İstanbul'un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük'e de sevdalıyımdır” notu dikkati çekti.

MHP'nin sosyal medya platformu twitter'daki resmi hesabından Bahçeli'nin yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. Bahçeli ilk kez başında kasket, omuzunda palto ve elinde tesbih ile poz verdi. Paylaşılan fotoğrafa, “İstanbul'un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük'e de sevdalıyımdır. Devlet Bahçeli” notunun eklenmesi ise dikkati çekti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf ve açıklamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kasımpaşalıyım” çıkışına bir yanıt olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

 








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