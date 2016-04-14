O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BAHÇELİ'DEN KARŞI HAMLE


BAHÇELİ'DEN KARŞI HAMLE
Tarih : 14 Nisan 2016, 11:12
Puan Ver : Bahçeli'den Karşı Hamle(6/10)5


MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, muhaliflere imza veren 16 il ve ilçe teşkilatını kapattı. Aynı zamanda üst kurul delegesi olan il teşkilatlarının başkanları da görevden alınarak Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin dosyaları Disiplin Kurulu'nda görüşüldüğü için üst kurul delegelikleri de askıya alındı. Muhaliflere destek olan bu üst kurul delegelerinin olağanüstü kurultay yapılsa bile oy kullanamayacağı belirtiliyor.



OLDUKÇA MANİDAR



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kurultay kararı veren  Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin, parti avukatına, gerekçeli kararın hazır olmadığını ve birkaç gün sonra ancak yazılabileceğini ifade ettiğini belirterek, “Buna rağmen, birkaç saat içerisinde kaleme alınması mümkün olmayan bir gerekçeli kararı hazırlayarak, kamuoyuna açıklaması oldukça manidardır” ifadelerini kullandı. Büyükataman, bu gelişmelerin, mahkemenin gerekçeli kararının daha önceden hazırlandığına ve mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğine yönelik kaygılarını arttırdığını belirtti.








Etiketler: Bahçeli  Den  Karşı  Hamle    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER