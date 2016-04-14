

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, muhaliflere imza veren 16 il ve ilçe teşkilatını kapattı. Aynı zamanda üst kurul delegesi olan il teşkilatlarının başkanları da görevden alınarak Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin dosyaları Disiplin Kurulu'nda görüşüldüğü için üst kurul delegelikleri de askıya alındı. Muhaliflere destek olan bu üst kurul delegelerinin olağanüstü kurultay yapılsa bile oy kullanamayacağı belirtiliyor.







OLDUKÇA MANİDAR







MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kurultay kararı veren Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin, parti avukatına, gerekçeli kararın hazır olmadığını ve birkaç gün sonra ancak yazılabileceğini ifade ettiğini belirterek, “Buna rağmen, birkaç saat içerisinde kaleme alınması mümkün olmayan bir gerekçeli kararı hazırlayarak, kamuoyuna açıklaması oldukça manidardır” ifadelerini kullandı. Büyükataman, bu gelişmelerin, mahkemenin gerekçeli kararının daha önceden hazırlandığına ve mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğine yönelik kaygılarını arttırdığını belirtti.