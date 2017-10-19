BAHÇELİ'DEN İSTİFASI GÜNDEMDE OLAN GÖKÇEK İÇİN ÇARPICI ÇIKIŞ: NE KADAR FAYDALI GÖRÜYORUZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istifası gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili olarak "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında açıklamalarda bulundu.
"MELİH BEY 5 DÖNEM YAPTI, NE KADAR FAYDALI GÖRÜYORUZ"
Gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili istifa gündemine ilişkin olarak, "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz. Kimseye arabuluculuk yapacak halimiz yok. Bu konular bizi ilgilendirmez diyeceğiz" dedi.
ERDOĞAN BUGÜN NET KONUŞMUŞTU: İSTİFALAR GELECEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "3 belediye başkanı istifa etti. Üçünün başkanında en yakın zamanda istifalarını vereceklerine inanıyorum." demişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demet'i Çıldırtan Okulda Yeni Skandal! Müdür, Öğrenci Döverken Elini Kırmış
- Erdoğan'dan Haşdi Şabi Yorumu: Garip Bir Örgüt
- Küçükkaya'nın Bylock İftirasına Çok Sert Çıktı: Bizzat Takip Edeceğim
- Erdoğan, Baykal Ziyaretini Anlattı: Yanına Gittiğimde 'sağolun' Diyordu
- Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstifa Etmezse Ne Olur Sorusuna Cevap: Sonuçları Ağır Olur
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Portekiz Polisi, Benfica'nın Stadında Arama Yaptı
- Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Adamların Türk Oyuncu Oynatmalarını İstedi
- Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Domagoj Vida, Aralık Ayında Takıma Katılacak
- Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin
- Dolaşmaya Çıkan Emenike, Evine Döndüğünde Şoke Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- Çıplak Halde Çadırlarını Terk Eden 9 Dağcının Ölümü Gizemini Koruyor
- Novartis, Abd'deki Fabrikasını Kapatıyor
- İspanya'nın Katalonya'ya Tandıdığı Süre Doldu! Özerklik Askıya Alınıyor
- Mahkumların İdam Öncesi En Çok Kullandıkları Kelimeler İncelendi
- Abd'yi Karıştıran İddia: Melania Trump Dublör Mü Kullanıyor?
Bu Haberle İlgili Yorumlar