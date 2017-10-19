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Bahçeli'den İstifası Gündemde Olan Gökçek İçin Çarpıcı Çıkış: Ne Kadar Faydalı Görüyoruz

BAHÇELİ'DEN İSTİFASI GÜNDEMDE OLAN GÖKÇEK İÇİN ÇARPICI ÇIKIŞ: NE KADAR FAYDALI GÖRÜYORUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istifası gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili olarak "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz." dedi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Bahçeli'den İstifası Gündemde Olan Gökçek İçin Çarpıcı Çıkış: Ne Kadar Faydalı Görüyoruz(5/10)1

MHP lideri Devlet Bahçeli, istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında açıklamalarda bulundu.

"MELİH BEY 5 DÖNEM YAPTI, NE KADAR FAYDALI GÖRÜYORUZ"

Gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili istifa gündemine ilişkin olarak, "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz. Kimseye arabuluculuk yapacak halimiz yok. Bu konular bizi ilgilendirmez diyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN BUGÜN NET KONUŞMUŞTU: İSTİFALAR GELECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "3 belediye başkanı istifa etti. Üçünün başkanında en yakın zamanda istifalarını vereceklerine inanıyorum." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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