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BAHÇELİ'DEN İLK KEZ ANKET TAHMİNİ!


BAHÇELİ'DEN İLK KEZ ANKET TAHMİNİ!
Tarih : 03 Nisan 2017, 13:23
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Bahçeli ilk kez referandumla ilgili anket tahmininde bulundu.



"EVETLER YÜKSELİŞTE"



MHP lideri Devlet Bahçeli “Özellikle CHP sözcülerinin konuşmalarındaki çelişkili durumlar, Sayın Başbakan'ın çok yüksek bir performans göstermiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine tesis açılış törenlerindeki ısrarlı tutumu, bizim de kendi çapımızda yapmış olduğumuz bazı mitingler sonrası anlaşıldı ki Evetler yükselişte, ve şuan Evetler önde görünüyor" dedi.



 



kaynak:yeniakit








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