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bahçeli'den ilk açıklama

BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Nisan 2017 Anayasa Halkoylaması'nın kesin olmayan sonuçlarıyla ile yazılı açıklama yaptı. Bahçeli: Çok önemli bir başarı herkes saygı göstermeli

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:24
Puan Ver : Bahçeli'den İlk Açıklama(5/10)6


Bahçeli açıklamasında, " Bu çok önemli bir başarı, ihmal ve inkârı imkansız bir kazanımdır. Egemenliğin yegâne sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır" dedi.



"TÜRK MİLLETİ ÜLKESİNİN GELECEĞİ HAKKINDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ"



Devlet Bahçeli, "Türk milleti tarihi nitelikli demokrasi imtihanından alnının akıyla çıkmış, irade ve tercihini sandıkta göstermiştir. 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı 16 Nisan 2017 halkoylaması yüksek bir katılım, takdir edilecek huzur ve güven ortamında tezahür etmiştir. Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu çok önemli bir başarı, ihmal ve inkârı imkansız bir kazanımdır. Egemenliğin yegâne sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyorum. Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir." dedi.



 



kaynak:milliyet








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