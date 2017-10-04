MHP lideri Bahçeli, Manisa'da Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılış töreninde konuştu. Kuzey Irak'taki referandumla ilgili dünyadan Barzani yönetimine gelen örtülü desteği eleştiren Bahçeli, "Kimsenin bizi test edemeyeceğini, kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı geldi." dedi.

GÜNDEMİNDE KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM VARDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılış törenine katıldı. Tören öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bahçeli'yi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve partililer karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası Bahçeli ve beraberindekiler Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun mevkiinde bulunan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılışına geçti. Partililer, alana mehter takımı eşliğinde gelen Bahçeli'nin elini öperken, tören öncesi Mustafa Yıldızdoğan da en sevilen parçalarını seslendirdi. Açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Kuzey Irak'taki referandum vardı.

"BARZANİ ATEŞLE OYNAMAKTADIR"

Kuzey Irak'taki sözde referandum hakkında konuşan Bahçeli, "Irak'ın kuzeyinde Peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandum yok hükmündedir. Yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanlar sadece Irak değil tüm bölgenin kaosa sürüklenmesine neden oluyor. Hukuksal olan Irak Anayasasına göre tartışmalı bölgeleri de kapsaması asıl niyeti açığa vurdu. Kaosu fırsata çeviren Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu kendisi için hayırlı olmayacak. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrara devam ederse kahredici azabı tadacaktır. Irak'ta bulunan tüm topluluklara saygımız var. Tavrımızın esası Irak'ı iç çatışmaya götürecek bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuzluğa. Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştadır. Şunu kimse aklından çıkarmasın; Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değilsiniz. Oldu bittilerle kurban verecek tek bir soydaşımız yok. Bunun için gözümüz kara, kararımız kesin, duruşumuz nettir. Esas amaç dört parçalı Kürdistan'ı kurmaktır. Sözde referandumun ana gerekçesi de budur. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ve PYD'nin palazlandırılması da bu yüzdendir" diye konuştu.

"KUDRETİMİZİ ORTAYA KOYMANIN ZAMANI GELDİ"

Sözde referandumla ilgili diğer ülkelerin tutumu hakkında da değerlendirmede bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

Görünürde hepsi korsan referandumu uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar ama arka planda Barzani'nin sırtını sıvazlıyorlar. Etnik ve mezhep temellerinde ayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesi istenmektedir. Hedefteki ana ülke de Türkiye'dir. Irak ve Suriye'deki gelişmelerle sabrımızı sınayanların bir sonraki durağı aziz vatanımızın olacaktır. Kerkük'te zulme ses çıkarmazsak yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Kimsenin bizi test edemeyeceğini, kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı geldi. Varsın şer odaklar her türlü sorunu çıkarsın, varsın tüm hainler karşımıza dizilsin, Allah'ın izni ile Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir.

Kaynak: haberinburada