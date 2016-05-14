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BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA


BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 14 Mayıs 2016, 09:48
Puan Ver : Bahçeli'den Flaş Açıklama(6/10)7


Bahçeli, resmi Twitter hesabından, terör olayları ve MHP'deki  olağanüstü kongre sürecine ilişkin paylaşımlarda bulundu.



"Şehitler kervanı durmuyor, devamlı yenilerini alarak ilerliyor"  ifadesini kullanan Bahçeli, şu açıklamaları yaptı:



"Bu esnada milletçe kahroluyor, acıdan acıya koşuyoruz. Bugün Hakkari  Çukurca'dan 8 kahraman askerimizin şehit haberini derin bir üzüntü ve vicdan  azabıyla aldık. Yani ağıtlar devam ediyor. Nerede son bulacak bu kanlı ve vahşi  saldırılar? Hangi sabah umutla gözlerimizi açacak, huzur ve saadet bulacağız? Çok  merak ediyorum. Terörizmin alçak eylemlerini lanetliyor, şehitlerimize Cenab-ı  Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun diyorum"



MHP'deki olağanüstü kongre sürecine ilişkin de değerlendirmeler yapan  Bahçeli, Türkiye'nin bir ayağı bölgesel, diğer ayağı küresel zeminde bulunan,  düşmanlık ve terörizm kuşatmasıyla boğuştuğu bir dönemde MHP'nin de boğulmak  istendiğini bildirdi.








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