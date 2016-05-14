

Bahçeli, resmi Twitter hesabından, terör olayları ve MHP'deki olağanüstü kongre sürecine ilişkin paylaşımlarda bulundu.







"Şehitler kervanı durmuyor, devamlı yenilerini alarak ilerliyor" ifadesini kullanan Bahçeli, şu açıklamaları yaptı:







"Bu esnada milletçe kahroluyor, acıdan acıya koşuyoruz. Bugün Hakkari Çukurca'dan 8 kahraman askerimizin şehit haberini derin bir üzüntü ve vicdan azabıyla aldık. Yani ağıtlar devam ediyor. Nerede son bulacak bu kanlı ve vahşi saldırılar? Hangi sabah umutla gözlerimizi açacak, huzur ve saadet bulacağız? Çok merak ediyorum. Terörizmin alçak eylemlerini lanetliyor, şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun diyorum"







MHP'deki olağanüstü kongre sürecine ilişkin de değerlendirmeler yapan Bahçeli, Türkiye'nin bir ayağı bölgesel, diğer ayağı küresel zeminde bulunan, düşmanlık ve terörizm kuşatmasıyla boğuştuğu bir dönemde MHP'nin de boğulmak istendiğini bildirdi.