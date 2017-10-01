MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Barzani referandumdan bütün unsurlarıyla vazgeçerse, orada yaşayanlara her konuda yardımcı oluruz" şeklindeki sölerine "Türkiye'ye yakışır, insancıl bir yaklaşımdır." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'YE YAKIŞIR İFADELER"

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı 'Kuzey Irak'ta geri adım olursa oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayız' gibi ifade kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasının çok özet, net ifadelerle dolu bir metin olduğu anlaşılıyor. Burada dikkat çeken konulardan bir tanesi hem Türkiye'nin genel, sosyoekonomik meseleleri yanında özellikle Güneydoğu ve Irak çevresindeki olaylar üzerinde de bazı ifadeler kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanı, Barzani referandumdan bütün unsurlarıyla vazgeçtiğini ifade ederse, o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her konuda yardımcı olunabileceğini ifade ediyor ki bu, Türkiye'ye yakışır, insancıl bir yaklaşımdır. Ama bir kuru inat devam ederse, orada Türkiye'yi tehdit eden unsurlar devam ederse, o zaman ne yapılması gerektiğini de ifade eden cümleler bulunmaktadır.""KONUYU BİLEMİYORUM"

Bir gazetecinin "Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceksiniz galiba. Konu Irak mı olacak?" sorusuna Bahçeli, "Konuyu bilemiyorum. Kendilerinin takdirinde." karşılığını verdi."UYUM YASALARINA KATKI SAĞLAYABİLİRİZ"

Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin uyum yasalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Uyum yasalarıyla ilgili olarak MHP'nin bir çalışma grubu var. Grup başkanvekillerimiz de konu üzerindeki çalışmalarını ayrıca sürdürmektedir. Siyasi iktidardan gelen bir metin olursa, onun üzerinde de çalışmak ve düşünmek suretiyle en kısa zamanda uyum yasalarının çıkmasına katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Bahçeli, bu yasaların çıkması için yasal bir mecburiyet bulunduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada