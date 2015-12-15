

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup konuşmasında Nobel'li Türk bilim insanı Aziz Sancar'ı överek, "İnsanlık tarihi Müslüman Türk milletinin hayranlık uyandıran nice keşfine, nice muhteşem başarı hik?yesine şahitlik etmiştir. Milli hafızamızda sosyal ve beşeri ilimler kategorisinde bireysel gayretleriyle öne çıkmış birçok değerimizin yer ettiği malumlarınızdır. Uzunca bir süredir durgunluk ve bocalama döneminden geçsek de mayamız sağlam, kültürümüz göz kamaştırıcı, geçmişimiz şan ve zaferlerle doludur. İşte bunlardan birisi de uzmanlık alanında yeni bir çığır açan Prof.Dr. Aziz Sancar Bey'dir. Sayın Sancar, DNA onarım mekanizmasının nasıl işlediğiyle ilgili parlak çalışması sonucunda 2015 Nobel Kimya Ödülünü hakkıyla, zekasıyla, emeğiyle almıştır. Sayın Sancar bizlere çölde tertemiz bir vaha ikram etmiştir. Karanlık gecemizi ilmi ve ismiyle aydınlatmıştır. Umutsuzluğumuzun koyu sisini bilgisiyle dağıtmıştır. Sonuçsuz tartışmalarla kıvranan Türkiye'ye özgüven aşılamıştır. Sayın Sancar inanmış bir yürek, yetişmiş bir milletperver, kökünü ve geçmişini unutmamış bir Vatan kahramanıdır. O kahraman ki, dünyaya mal olmuş, insanlığa örnek teşkil etmiştir. Hepsinden önemlisi, Türklüğüyle iftihar eden, değerleriyle bütünleşen bir şahsiyetin neleri yapabileceğini, nelerin üstesinden gelebileceğini herkese ispatlamıştır. Huzurlarınızda değerli bilim insanımızı milletimiz ve partimiz adına tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyor, milletimizin sinesinden daha pek çok Aziz Sancarların çıkmasını içtenlikle temenni ediyorum" dedi.