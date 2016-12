MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili, "Bu önergenin safında durmak, ısrarla savunmak çocuklara kıymış ve kast etmiş sapıkları selamlamak, onlarla aynı kümeye girmek demektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çağrıda bulunuyorum; ne yapıp yapıp bu önergeyi komisyona almakla yetinmeyin tümden geri çekin, gelin daha fazla anlamsız ve boş tartışmalarla Türkiye'yi boğmayın" dedi.



MHP Genel Başkan Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'dan sonra milli eğitimin ne hallere düşürüldüğünün net olarak anlaşıldığını belirterek, “OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lerle, 2011'de kaldırılan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına tekrar geçilmiştir. Geçtiğimiz Ekim ayında 18 bin 500 sözleşmeli öğretmenin ataması yapılmıştır. Önümüzdeki Şubat ayında ise 30 bin öğretmenin ilave ataması gündemdedir. Bize göre, atanamayan bir tek öğretmen kalmamalıdır. Bu çile artık kökten bitirilmelidir. Üstelik öğretmen sayısındaki azalma da dikkate alındığında atanamayan öğretmen sorunu bütünüyle çözülmelidir. Fakat sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sistemiyle alınması, KPSS'den yüksek puan alan çok sayıda öğretmenimizi de mağdur etmiştir. Mülakat esnasında sorulan soruların gayri ciddiliği ve siyasi tercihlerin yoklanması oldukça mahsurludur ve infiale yol açmıştır. Öğretmen alımlarında kayırmacılığın revaçta olması, okul müdürlerinin sözlü sınavla belirlenmesi, torpili olanların öne çıkması milli eğitimi tümden laçkalaştıracaktır. Hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri alarak adalet ve hakkaniyete uygun hareketi zorunluluktur. Sözleşmeli öğretmenlik güvencesiz bir sistemdir. Parti olarak; Sözleşmeli ve geçici öğretmenlerin daimi kadrolara geçirilmesini, teftiş sisteminin tek çatı altında toplanmasını, rotasyondan kaynaklı sorunların bitirilmesini, özür grubu tayinleriyle ilgili sorunların çözülmesini, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatlarının yükseltilmesini, eğitime hazırlık ödeneğinin arttırılmasını, öğretmenlerin 3600 ek göstergeye kavuşmalarını, terfi sisteminin liyakat ve başarı kriterine göre yapılmasını, milli eğitimde yargı kararlarına kesinkes uyulmasını, emekli öğretmenlerin beklenti ve taleplerine kulak verilmesini, öğretmenlik mesleğinin itibar ve saygınlığının artırılarak, öğretmenlerimizin ekonomik durumlarının layık oldukları seviyelerde iyileştirilmesini bekliyor, istiyor, bunların gerçekleşmesi için var gücümüzle mücadele edeceğimizi samimiyetle ifade ve ilan ediyorum” şeklinde konuştu.



“Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözü her zaman tutmuş, yine tutacaktır”



“Unutmayınız ki, demirin kertiği neyse yiğidin sözü odur. Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözü her zaman tutmuş, yine tutacaktır” ifadesini kullanan Bahçeli, “Öğretmenlerimiz, müsterih olsunlar, Milliyetçi Ülkücü Hareket her zaman, her şart altında yanlarında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yurdumun her köşesinde azim ve sabırla görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bugünden tebrik ediyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden ve terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehit öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize hürmetlerimle birlikte uzun bir ömür temenni ediyorum” dedi.







