BAHÇELİ'DEN 'ÇANKAYA FANUSU' AÇIKLAMASI
Açıklamasında 'fanus'un kelime anlamının "süslü, ayaklı fene, değerli eşyaları tozdan korumak için üzerlerine kapatılan yarım küre biçimindeki cam kap" olduğu kaydeden Bahçeli; "Çankaya fanusu saray kapanının panzehridir. Çankaya Fanusu, kurtuluş mücadelesinin neticesinde kurulan milli ve üniter Türk devletinin namus ve haysiyet sancağıdır" dedi.
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