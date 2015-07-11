

Açıklamasında 'fanus'un kelime anlamının "süslü, ayaklı fene, değerli eşyaları tozdan korumak için üzerlerine kapatılan yarım küre biçimindeki cam kap" olduğu kaydeden Bahçeli; "Çankaya fanusu saray kapanının panzehridir. Çankaya Fanusu, kurtuluş mücadelesinin neticesinde kurulan milli ve üniter Türk devletinin namus ve haysiyet sancağıdır" dedi.