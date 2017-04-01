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BAHÇELİ'DEN BARZANİ'YE SERT TEPKİ: ASLA İZİN VERİLMEYECEK!


BAHÇELİ'DEN BARZANİ'YE SERT TEPKİ: ASLA İZİN VERİLMEYECEK!
Tarih : 01 Nisan 2017, 15:11
Puan Ver : Bahçeli'den Barzani'ye Sert Tepki: Asla İzin Verilmeyecek!(9/10)10


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Bu meydana teşrif ederek ellerinde al bayrak, gönüllerinde milli sevda bulunan her Sakaryalı kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Çarşamba günü karşıladığımız üç ayların mübarek olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 16 nisan referandumunun yeni bir diriliş ruhu oluşturmasını temenni ediyorum.



 



kaynak:milliyet








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