

Hedefinde AB komisyonu vardı. AB ülkelerinin HDP'yi desteklediğini söyleyen Bahçeli çok sert sözlerle bu duruma karşı çıktı; Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı olmadığını söyleyen Bahçeli, 'Biz bize yeteriz' dedi.



Yeni anayasa konusunda da AK Parti'nin teklifini olumlu bulduklarını belirtti. '15 Temmuz'dan sonra bambaşka bir Türkiye vardır. Vakit varken Türkiye'nin önünü açalım' ifadelerini kullandı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, taslak metinde 'Cumhurbaşkanı' ifadesinin geçtiğini söyledi.







kaynak:sonhaber