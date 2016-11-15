BAHÇELİ'DEN ANAYASA AÇIKLAMASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Hedefinde AB komisyonu vardı. AB ülkelerinin HDP'yi desteklediğini söyleyen Bahçeli çok sert sözlerle bu duruma karşı çıktı; Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı olmadığını söyleyen Bahçeli, 'Biz bize yeteriz' dedi.
Yeni anayasa konusunda da AK Parti'nin teklifini olumlu bulduklarını belirtti. '15 Temmuz'dan sonra bambaşka bir Türkiye vardır. Vakit varken Türkiye'nin önünü açalım' ifadelerini kullandı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, taslak metinde 'Cumhurbaşkanı' ifadesinin geçtiğini söyledi.
kaynak:sonhaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar