MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Vize kriziyle ilgili ABD'nin tutumunu sert bir dille eleştiren Bahçeli "Gerilim düşmeyecekse bunu ABD düşünmelidir. Türkiye müstemleke bir ülke değildir. Türkiye, büyükelçinin aba altından sopa gösteren sözlerini hoş görmeyecektir." dedi.

"TÜRKİYE MÜSTEMLEKE BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

İşte Bahçeli'nin gündeme ilişkin dikkat çeken paylaşımları:

Türk milletinin kaderi tarihin her döneminde bağımsızlıktır. Bu kaderin gölgelenmesi,karalanması, kiralanması, leke tutması mümkün değildir. Türkiye müstemleke bir ülke değildir. Müstevli hesaplara kurban edilmeyecek, mütecaviz emellere teslim olmayacak, boyun eğmeyecektir.

Zulüm ve imha cephesi ne kadar cani ve ceberut olsa da, milli varlığımızın azameti, milli ruhumuzun asaleti hepsini ezmeye yetecektir. 19.yüzyılda yabancı sefirlerin şımarıklığı, sömürge valisi edasıyla görev yapmaları milli hafızalarda derin bir iz ve yara bırakmıştı.

"GÜVENCE TÜRK MİLLETİDİR"

Hayalen tasavvur edemediğimiz ne varsa bir dönem maalesef başımıza gelmişti. Bunun tekrarı yaşanmayacaktır. Güvence Türk milletidir. Bir devleti temsilen ülkemizde bulunan yabancı diplomatlar mütekebbir değil, her şeyden önce haysiyetli ve hürmetkâr olmalıdır.

Türk milleti oyuncak değildir,bağımlı ve tutsak hiç değildir.Herkes haddini bilecek, görev ve sorumluluklarının hudutlarından taşmayacaktır. Türkiye azar yiyecek, aza kanaat edecek, hiddet ve şiddetle, komplo ve karanlık kampanyalarla hizaya getirilecek bir ülke olamayacaktır.

"GERİLİM DÜŞMEZSE BUNU BİZ DEĞİL, ONLAR DÜŞÜNMELİDİR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Maddi ve bilhassa manevi sukut korku ve acz ile başlar." Korku ve acizlik Türk milletine yabancıdır. Vize konusundaki ABD'yle yükselen gerilimin düşürülmesi tavsiye ve temennimizdir. Ancak düşmeyecekse bunu biz değil, onlar düşünmelidir.

Güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru açmak, bu koridora hainleri toplamak isteyenlerin vize krizi yaratması hezeyan ve hüsrandır. Türkiye, amirlerinin düdüğünü çalan bir büyükelçinin, iki dudağından çıkıp aba altından sopa gösteren sözlerini hoş görmeyecektir.

"TELAŞ VE ÜMİTSİZLİK YOK"

Misak-ı Milli'nin ruhuna pranga, Ankara'nın bağrına ve bahtına hançer vurmak için hazır bekleyen zalimler, karşılarında imanı bulacaklardır. "Misak-ı Milli Mülk-ü Millettir; Millet ise Türk'tür." Manayı eğer anlamayan varsa anlayandan; duymayan varsa duyandan öğrenebilecektir…

Vaziyetin telaş ve ümitsizliği diye bir şey yoktur. Karamsarlığa hiç gerek yoktur. Biriz, beraberiz, büyük ve güçlü Türkiye'yiz.

Kaynak: haberinburada