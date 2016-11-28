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bahçeli ve yıldırım bu hafta nokta koyacak

BAHÇELİ VE YILDIRIM BU HAFTA NOKTA KOYACAK

AK Parti ile MHP heyetleri arasında son görüşme bu hafta başında gerçekleştirilecek. Hafta içinde Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli de bir araya gelerek teklife son şeklini verecek.

Tarih : 28 Kasım 2016, 09:18
Puan Ver : Bahçeli Ve Yıldırım Bu Hafta Nokta Koyacak(5/10)4


Siyaset, anayasa değişikliği konusunda final haftasına odaklandı. Heyetlerin, hafta başında bir kez daha bir araya gelmesi, son değerlendirmelerin ardından konunun liderlere havale edilmesi öngörülüyor. Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin de hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin bu kez bire bir değil, Abdülhamit Gül ile Mehmet Parsak'ın da katılımıyla yapılabileceği kaydediliyor. Son değerlendirmelerin ardından teklifin hafta sonuna kadar Meclis'e gönderilecek hale getirilmesi bekleniyor.

 

Siyaset, anayasa değişikliği konusunda final haftasına odaklandı. Heyetlerin, hafta başında bir kez daha bir araya gelmesi, son değerlendirmelerin ardından konunun liderlere havale edilmesi öngörülüyor. Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin de hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin bu kez bire bir değil, Abdülhamit Gül ile Mehmet Parsak'ın da katılımıyla yapılabileceği kaydediliyor. Son değerlendirmelerin ardından teklifin hafta sonuna kadar Meclis'e gönderilecek hale getirilmesi bekleniyor.

 

BAHARDA REFERANDUM

 

İki parti arasında uzlaşma sağlanırsa, aralık ayı içinde Anayasa Komisyonu'nda konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak 2017 Bütçesi'yle ilgili görüşmeler de dikkate alınarak, çalışmaların ocak ayında devamı öngörülüyor. Başbakan, “Ocak ayı sonlarına kadar Meclis'teki çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz” demişti. Takvim bu şekilde işlerse ve 330'un üzerinde bir çoğunlukla Meclis'ten geçerse, nisan veya mayıs ayında referandum yapılması planlanıyor.

 

Temelde uzlaşma sağlandı

 

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı'nın 5+5 kuralına göre iki dönem seçilebilmesi, tek parlamento olması, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, parlamento seçimleriyle birlikte 2019 yılında yapılması, üniter yapının korunması, Başbakanlık yerine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının oluşturulması gibi hususlarda bir pürüz bulunmadığı belirtiliyor.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Bahçeli  Ve  Yıldırım  Bu  Hafta  Nokta  Koyacak    haber

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