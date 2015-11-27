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BAHÇELİ VE TÜRKEŞ'TEN 5 AY SONRA İLK TEMAS


BAHÇELİ VE TÜRKEŞ'TEN 5 AY SONRA İLK TEMAS
Tarih : 27 Kasım 2015, 14:40
Puan Ver : Bahçeli Ve Türkeş'ten 5 Ay Sonra İlk Temas(7/10)6


Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, geçici hükümetin kurulması sürecinde gerilim yaşadığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de tokalaştı.



Meclis'in açılışıyla birlikte yaşanan ilkler arasında MHP'den AK Parti'ye geçerek milletvekili ve Başbakan Yardımcısı olan Türkeş'in Bahçeli ile tokalaşması ve ilk kez AK Parti Grup toplantısına katılması da yer aldı. Türkeş ile Bahçeli'nin tokalaşma anı Genel Kurul'da gerçekleşmesine karşın objektiflerine yansımadı. Bahçeli ile tokalaşması konusunun ise anlık bir gelişme olduğunu belirten Türkeş, oy kullandıktan sonra sırasında oturan MHP liderinin yanına giderek hatırını sorduğunu kaydetti.








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