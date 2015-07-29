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BAHÇELİ, TWİTTER'DAN TERÖRE TEPKİ GÖSTERDİ


BAHÇELİ, TWİTTER'DAN TERÖRE TEPKİ GÖSTERDİ
Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:29
Puan Ver : Bahçeli, Twitter'dan Teröre Tepki Gösterdi(9/10)8


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden son dönemde artan terör olaylarına tepki gösterdi. İmralı sürecini eleştiren Bahçeli, "Devlet sokakta bulunmadı, inlerinde pusu planları yapan, şehirlerde saldırı ve provokasyon çetelesi tutan eşkıya sürüsüne bırakılmayacaktır" dedi.



Terör örgütü PKK'nın saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Devlet sokakta bulunmadı, inlerinde pusu planları yapan, şehirlerde saldırı ve provokasyon çetelesi tutan eşkıya sürüsüne bırakılmayacaktır" dedi.



"Devletin Türk varlığının sembolü olduğunu dile getiren Bahçeli, "Devlet haine karşı devleşmezse cüceleşir, küçülür, ufalır, kaçınılmaz akıbeti olan çöküşü yaşar" ifadelerini kullandı.



İmralı sürecine de tepki gösteren Bahçeli, "Elinde silahla önüne geleni öldüren katile rica minnetle çözüm, açılım, özgürlük, demokrasi anlatılmaz. Zalime teslim olmak zulümdür" değerlendirmesinde bulundu.



Terör örgütüne de seslenen Devlet Bahçeli, "Ey caniler, zannetmeyin ki başaracaksınız, zannetmeyin ki emellerinize ulaşacaksınız! Yakında fitne kuyunuzda çırpınarak hesap vereceksiniz" dedi.








Etiketler: Bahçeli  Twitter  Dan  Teröre  Tepki  Gösterdi    haber

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