

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden son dönemde artan terör olaylarına tepki gösterdi. İmralı sürecini eleştiren Bahçeli, "Devlet sokakta bulunmadı, inlerinde pusu planları yapan, şehirlerde saldırı ve provokasyon çetelesi tutan eşkıya sürüsüne bırakılmayacaktır" dedi.



Terör örgütü PKK'nın saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Devlet sokakta bulunmadı, inlerinde pusu planları yapan, şehirlerde saldırı ve provokasyon çetelesi tutan eşkıya sürüsüne bırakılmayacaktır" dedi.







"Devletin Türk varlığının sembolü olduğunu dile getiren Bahçeli, "Devlet haine karşı devleşmezse cüceleşir, küçülür, ufalır, kaçınılmaz akıbeti olan çöküşü yaşar" ifadelerini kullandı.







İmralı sürecine de tepki gösteren Bahçeli, "Elinde silahla önüne geleni öldüren katile rica minnetle çözüm, açılım, özgürlük, demokrasi anlatılmaz. Zalime teslim olmak zulümdür" değerlendirmesinde bulundu.







Terör örgütüne de seslenen Devlet Bahçeli, "Ey caniler, zannetmeyin ki başaracaksınız, zannetmeyin ki emellerinize ulaşacaksınız! Yakında fitne kuyunuzda çırpınarak hesap vereceksiniz" dedi.