BAHÇELİ: TÜRKİYE ÇOK CEPHEDEN SALDIRI ALTINDA TUTULUYOR
MHP Genel Başkanı Bahçeli,"Terörizm şiddet ve dehşet yüzünü her gün göstermekte, Türkiye çok cepheden saldırı altında tutulmaktadır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van, Elazığ ve Bitlis'te düzenlenen saldırılara ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörizmle savaşan Türk milleti yeni bir zafere yakında imza atacaktır" dedi.
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