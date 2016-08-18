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bahçeli: türkiye çok cepheden saldırı altında tutuluyor

BAHÇELİ: TÜRKİYE ÇOK CEPHEDEN SALDIRI ALTINDA TUTULUYOR

MHP Genel Başkanı Bahçeli,"Terörizm şiddet ve dehşet yüzünü her gün göstermekte, Türkiye çok cepheden saldırı altında tutulmaktadır" dedi.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 17:22
Puan Ver : Bahçeli: Türkiye Çok Cepheden Saldırı Altında Tutuluyor(0/10)


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van, Elazığ ve Bitlis'te düzenlenen saldırılara ilişkin Twitter  hesabından açıklamalarda bulundu.  Bahçeli, "Terörizmle savaşan Türk milleti yeni bir zafere yakında imza atacaktır" dedi.








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