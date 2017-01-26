

Anayasa değişiklik sürecinde en kritik parti olan MHP'nin tabanını ne kadar ikna edeceği merak konusu oldu. Devreye girecek olan Bahçeli, ülkücü tabana Meclis'te neden evet dediğini anlatacak.







Anayasa değişiklik teklifi Meclis'ten MHP'nin desteği ile geçti. Şimdi MHP'nin hedefi, Genel Kurul'daki "evet"leri referanduma taşımak.







MHP'nin referandum stratejisi tamam gibi. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, öncelik "evet" çağrısına değil, tabanın iknasına verilecek. Bunun için de "MHP'nin bu sürecin içinde neden yer aldığı" net bir şekilde anlatılacak.







BAHÇELİ'NİN KOZU 15 TEMMUZ







FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın Türkiye'yi abluka altına almak istediği anlatılacak. Bahçeli'nin en temel kozunu ise, 15 Temmuz oluşturacak.







MHP lideri, parti tabanına "15 Temmuz gecesi sokağa Erdoğan için mi çıktınız, memleket için mi?" diye soracak. Bu anayasa değişikliğinin de "Erdoğan için değil, millet için" yapıldığı mesajını verecek.







Bahçeli'nin kurmayları "Tabanın büyük bölümü değişikliğe karşı" iddialarını yalanlıyor. MHP liderinin sahalara inmesi ile partililerin Bahçeli'nin yanında yer alacağı görüşünde. Parti yöneticileri tavırlarının tabana doğru anlatılması durumunda, teklifin referandumda yüzde 60'ların üstünde destek göreceği iddiasında.







kaynak:habertürk