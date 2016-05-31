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BAHÇELİ SON NOKTAYI KOYDU


BAHÇELİ SON NOKTAYI KOYDU
Tarih : 31 Mayıs 2016, 14:56
Puan Ver : Bahçeli Son Noktayı Koydu(7/10)8


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.



Bahçeli,kurultay karmaşaşı ile ilgili son noktayı koydu. "Hak etmesede yargı kararına uyacağız. 10 Temmuz dışında hiç bir kurultay tarihini tanımıyoruz" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Olağanüstü  Büyük Kurultayın engellenmesi karşılığında başkanlık sistemine, partili  cumhurbaşkanlığına 'evet' dediklerinin" söylendiğini anımsatan Bahçeli,"İçimizden dışımızdan ne kadar müfteri ne kadar paralel  virüs, yazar çizer artığı, uzman yorumcu ve kiralanmış köşe yazarı, sermaye  beslemesi, doğrusu ve rotası şaşmış çevre varsa hep bir ağızdan bize çamur  attılar. Sağ olsunlar günahlarımızı da almayı başardılar. Sırf Olağanüstü Büyük  Kurultayın yapılmaması karşılığında inandıklarımızdan ödün verdiğimiz iddiası  alçak bir tezvirat, ülkücü ahlak ve adanmışlığı yok sayan edepsizliktir"  ifadesini kullandı.  MHP'nin daha da tartışılıp yıpratılmasının önüne geçmek amacıyla  Olağanüstü Büyük Kurultay tarihini 10 Temmuz 2016 Pazar günü olarak  belirlediklerine işaret eden Bahçeli, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin  "adaletsizliği teyit ettiğini; haksızlığa ve yandaşlığa imza attığını" öne sürdü.



Bahçeli konuşmasında şunlara vurgu yaptı: "Rize'de çay toplayıp Kırşehir'de defalarca devlet başkanı diye tarif  ettiği sayın Erdoğan'ı hararetle alkışlayan bir hukukçu mantığının yönettiği bir  kurumdan başka bir sonuç da zaten beklenemezdi. Yargıtay'ın Sayın Başkanı çayı  topladığına göre herhalde demini almasını bekleyecek, siyasi cirit oynarken  giydiği yandaş ceketi üzerine tam gelecektir. Bu nadir bulunur değerli şahsiyetin  sanıyorum, harman yerlerinde saman savurması, biçerdöver üzerinde poz vermesi,  çizme giyip pancar sulaması, kasketi takıp pamuk toplaması, yetmiyorsa fındık  işine girmesi an meselesidir ve beklenmelidir."








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