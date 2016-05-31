

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.







Bahçeli,kurultay karmaşaşı ile ilgili son noktayı koydu. "Hak etmesede yargı kararına uyacağız. 10 Temmuz dışında hiç bir kurultay tarihini tanımıyoruz" dedi.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Olağanüstü Büyük Kurultayın engellenmesi karşılığında başkanlık sistemine, partili cumhurbaşkanlığına 'evet' dediklerinin" söylendiğini anımsatan Bahçeli,"İçimizden dışımızdan ne kadar müfteri ne kadar paralel virüs, yazar çizer artığı, uzman yorumcu ve kiralanmış köşe yazarı, sermaye beslemesi, doğrusu ve rotası şaşmış çevre varsa hep bir ağızdan bize çamur attılar. Sağ olsunlar günahlarımızı da almayı başardılar. Sırf Olağanüstü Büyük Kurultayın yapılmaması karşılığında inandıklarımızdan ödün verdiğimiz iddiası alçak bir tezvirat, ülkücü ahlak ve adanmışlığı yok sayan edepsizliktir" ifadesini kullandı. MHP'nin daha da tartışılıp yıpratılmasının önüne geçmek amacıyla Olağanüstü Büyük Kurultay tarihini 10 Temmuz 2016 Pazar günü olarak belirlediklerine işaret eden Bahçeli, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin "adaletsizliği teyit ettiğini; haksızlığa ve yandaşlığa imza attığını" öne sürdü.







Bahçeli konuşmasında şunlara vurgu yaptı: "Rize'de çay toplayıp Kırşehir'de defalarca devlet başkanı diye tarif ettiği sayın Erdoğan'ı hararetle alkışlayan bir hukukçu mantığının yönettiği bir kurumdan başka bir sonuç da zaten beklenemezdi. Yargıtay'ın Sayın Başkanı çayı topladığına göre herhalde demini almasını bekleyecek, siyasi cirit oynarken giydiği yandaş ceketi üzerine tam gelecektir. Bu nadir bulunur değerli şahsiyetin sanıyorum, harman yerlerinde saman savurması, biçerdöver üzerinde poz vermesi, çizme giyip pancar sulaması, kasketi takıp pamuk toplaması, yetmiyorsa fındık işine girmesi an meselesidir ve beklenmelidir."