BAHÇELİ, SINIFTA BOZKURT İŞARETİ YAPAN ÖZLEM ÖĞRETMENİ KABUL ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da bir okulda, sınıfta Türk bayrağı önünde "bozkurt" işareti yapıp sosyal medya hesabından yayınlayan ve sonrasında görevinden ayrılan öğretmen Özlem Doğru'yu kabul etti.
KABUL, BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Kabul, Bahçeli'nin Meclisteki makamında basına kapalı gerçekleştirildi.KENDİ İSTEĞİYLE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI
Diyarbakır Valiliği, Bismil ilçesindeki bir okulda akıllı tahtanın önünde bozkurt işaretiyle poz verip fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ücretli öğretmen Özlem Doğru'nun işinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamıştı.
Valiliğin açıklaması şöyleydi:
"Ö.D. aynı gün 155 polis ihbar hattını arayarak tehdit edildiğini beyan etmiş ve bu beyanı doğrultusunda kendisinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatı ile ifadesi alınmış ve ifadesinde de kendi isteği ve iradesi ile görevinden ayrıldığını teyit etmiştir."
Kaynak: haberinburada
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