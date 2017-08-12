MHP Lideri Bahçeli'den Trabzon'daki çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için çok sert mesaj: Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri tümden imha edeceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Trabzon'daki çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için resmi Twitter hesabından mesaj yayımladı.

"TERÖRİSTLERİ TÜMDEN İMHA EDECEĞİZ"

Bahçeli, teröre ilişkin yaptığı açıklamada, "Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri her neredelerse, hangi delikte saklanıyorlarsa bulup tümden imha etmeliyiz. PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir" dedi.

"EREN BAK MİLYONLAR İYİKİ VARSIN DİYOR"

MHP'nin resmi Twİtter adresinden yapılan açıklamada, Trabzon'nun Maçka İlçesi kırsalında dün 15 yaşındaki Eren Bülbül isimli gencin terörist kurşununu ile ölmesine ilişkin, "Eren bak milyonlar #ErenİyikiVarsın diyor. Mekanın cennet olsun şehidim" denildi. MHP'nin resmi Twıtter adresinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de teröre ilişkin paylaştığı mesajlara yer verildi.

"MÜCADELEDEN DÖNMEK DEVLETE HARAMDIR"

Bahçeli mesajında, "Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri her neredelerse, hangi delikte saklanıyorlarsa bulup tümden imha etmeliyiz. PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir" dedi.

Kaynak: haberinburada