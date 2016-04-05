

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu







Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:







'Hiç kimse başını kuma gömmesin. Türkiye yoğun bakımda, ateş çemberindedir. Hiç kimse gözünü kapatmasın şayet uyuyorsa doğrulsun zira Türkiye varlığıyla tüm kaynak ve değerleriyle hedeftedir. Uydurduğumuzu düşünen bulunuyorsa mübarek analarımızın gözlerinden dökülen yaşların cami avlularında toplanan kederli yüzlerin en kalıcı cevap olacağını söylemek isterim. Sürekli yutkunuyor yumruklarımızı sıkıyoruz. Şehitler geldikçe hayat bize zindan oluyor canımızdan can gidiyor.







'KONYALIYDIN ŞİMDİ OLDUN DİYARBAKIRLI'







Hükümet, terörizmin boyutunu göremedi. Ortada ciddi bir güvenlik zafiyeti vardır ve kesindir. Başka ülkeleri eleştirenlerin özeleştiri yaptıklarına henüz şahit olunmuş değildir. Sayın Başbakan Serok'luğu çok sevdin. Allah var ya; bu isim sana tam oturdu. Seninle üne ve şöhrete kavuştu. Konyalıydın şimdi oldun Diyarbakırlı.







'HDP'LİLERİN DOKUNULMAZLIK ZIRHINI DELELİM'







PKK'nın Meclis'teki uzantılarının dokunulmazlılarını acilen kaldıralım. HDP'lilerin dokunulmazlıklarının zırhını delelim. Sayın Başbakan ayak sürüme. Engel çıkarmayınız adaletin önünü açınız. Buna var mısınız?







'NUSAYBİN'DE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ, BAŞ ÜSTÜNDE BAŞ KOYMAYIN'







Aynı hatalar tekrarlanmasın. Bu defa durum kritik. Artık bu anlaşılsın. Sayın Başbakan tavsiyem Nusaybin ve diğer operasyon yapılan il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunun onlara 3 gün mühlet verin ve şehirleri tahliye etmelerini sağlayarak herkesi emniyetli yerlere alın. Arkasından da Nusaybin'de taş üstünde taş baş üstünde baş koymayın.







ABD'YE TEPKİ: TÜRKİYE'YE HAKSIZLIK VE SAYGISIZLIKTIR







Erdoğan'ın ziyaretinde nükleer güvenlik konusu ikinci plana düşmüştür. Erdoğan'ın ABD'ye intikali sırasında havaalanından itibaren başlayan olumsuzluklar ve nezaketsiz muameleler bizlerin gözünden kaçmamıştır. Bizim Cumhurbaşkanımıza bakışımız bellidir. Bugüne kadar aramızda geçen yoğun ve kıyasıya siyasi mücadeleler de unutulacak türden değildir. Ancak Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmiştir. ABD yönetiminin havalimanında Erdoğan'ı bir manga askerle karşılamaya layık bulması Türkiye'ye haksızlık ve saygısızlıktır. AKP'li Dışişleri Bakanı'nın bir avuç insandan oluşan karşılama kuyruğuna telaşla girip ön safa geçmesi ve durumu kurtarmaya çabalaması hiçbir gerçeği değiştiremeyecektir.'