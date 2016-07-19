

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe grişimi sonrası ilk grup toplantısını yapıyor. "Postal sesleri demokrasinin sesini bastıramayacak" diyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:







Türkiye devleti, milleti ile bölünmez bir bütündür. Türkiye yoğunlaşmış risk altındadır. Postal sesleri demokrasinin sesini bastıramayacaktır. Türk milleti iktidar değişiminin nasıl olacağını yıllar önce karar vermiştir. Seçimle gelen seçimle gidecektir







Darbe denemeleri, darbeci hevesler, cunta arayış ve çabaları ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Erken kalkanın darbe yaptığı dönemler artık geride kalmıştır. Kalmak zorundadır. Türkiye askeri darbelerin ceremesini çok çekmiştir.







15 Temmuz gecesi dar bir kadro ülke yönetimini ele geçirmeye kalkmıştır. Türkiye hiçbir zaman şahit olunmadık saldırılara maruz kalmıştır. Darbe girişimi sırasında köprülerin girişleri kapatılmıştır. Genelkurmay Karargahı işgal edilmiş, kuvvet komutanları rehin alınmıştır. Yaver, özel kalem ve emir subayları darbe işbirlikçisi olarak komplonun içindedir. Yaşananlara bakınız, Genelkurmay'ın emrinde çalışanlar namertçe paşanın başına silah dayamışlardır. Darbeciler üst düzey komuta heyetini etkisiz hale getirmişlerdir. Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel bombalanmıştır. TRT'den kirli bildiriler okunmuştur. Havalimanları tutulmuştur. 3. dünya ülkelerinde olmayan vahşilik bizzat darbeciler tarafından yapılmıştır. Türk milletinin alın terinden alınan uçak ve helikopterlerle Türk milleti hedef alınmıştır. Bunlar namussuz ve hain darbecilerden başkaları değildir.







'NE OLURSA OLSUN TEPKİSİZ KALMAYACAĞIZ'







Kabus ve kapkara bir gece yaşanmıştır. Dünya tarihinde kendi Meclisine saldıran, çok sayda saldırgan ve melun vardır ki bunlar arasında 15 Temmuzcular da girmiştir. Bu Firavun artıkları, üniformalı teröristler milletin kalbine bombayı fırlatmışlardır. Türkiye'nin milli kurum ve kuruluşlarına kurşun ve bomba ile saldırıp vatandaşlarımızın şahadetine neden olan rezillerin PKK ve IŞİD'den ne farkı vardır? TSK'ya gizlenmiş, asker görünümlü bu caniler vatan hainidir. Bunların paralel yapı uzantısı olması ibret verici başka taraftır.











Kabus ve kapkara bir gece yaşanmıştır. Dünya tarihinde kendi Meclisine saldıran, çok sayda saldırgan ve melun vardır ki bunlar arasında 15 Temmuzcular da girmiştir. Bu Firavun artıkları, üniformalı teröristler milletin kalbine bombayı fırlatmışlardır. Türkiye'nin milli kurum ve kuruluşlarına kurşun ve bomba ile saldırıp vatandaşlarımızın şahadetine neden olan rezillerin PKK ve IŞİD'den ne farkı vardır? TSK'ya gizlenmiş, asker görünümlü bu caniler vatan hainidir. Bunların paralel yapı uzantısı olması ibret verici başka taraftır.



Milletimle övünüyorum. Darbeye karşı çıkan herkesi kutluyor, Allah razı olsun diyorum. Medya demokrasi imtihanından alının akıyla çıkmıştır. Tüm Türkiye darbe emellerine direnmiştir. Askeri kalkışmada şehit olan vatan evlatlarına rahmet diliyorum. Tedavisi süren kardeşlerime şifa diliyorum.TSK içinde hiyerarşit silsileyi tanımayan bu yuvalanma olduğu netleşmiştir.











'PENSİLVANYA'DAKİ ÇÜRÜMÜŞ...'







Bunların Pensilvanya'daki çürümüşten emir alan kişiler olmaları meselenin dikkat çekici yönüdür. Gülen cemaati okyanus ötesi bir ağ kurmuştur. Kritik görevlere paralel yapının üyeleri getirilmiştir.Dedim ki okyanus ötesi tehdittir. Dediler ki Hocaefendi işi gücü bırakacak Bahçeli ile mi uğraşacak? Daha önce uyarmıştır.







ASKERİN BAŞINDA POZ VEREN ŞAHSA SERT TEPKİ







Hayatını kaybetmiş bir mehmetçiğin başında bozkurt işaretiyle poz veren şerefsiz bulunup darbecilerle birlikte cezalandırılmalıdır. Bu şerefsiz doğduğuna pişman edilmelidir.







İDAM CEZASI İÇİN HAZIRIZ







İdam talebi çok sık dillendirilmektedir. İdama AKP hazırsa biz de varız. Gereğini gönül huzuruyla yaparız. Darbe, terör tehdidi kapsamında idamı ele almaya hazırız. Demokrasimizi daha fazla hırpalamayalım. Oyuna gelmeyelim, tuzağa düşmeyelim. Burası Irak, Suriye, Tunus, Libya değildir Bu ülke Türkiye Cumhuriyetidir ve bu millet Türktür. Birçok darbe ve darbe teşebbüsüyle karşılaşmıştır. Ama hiçbiri 15 Temmuz kadar ağır değildir. Bu sürecin hafife alır yanı yoktur. Herkes ders çıkarmalıdır.



Türk milleti darbeye boyun eğmedi ama içsavaşa kimse hizmetkarlık yapmamalıdır. Yeni müdahale kapıları sürgülenmelidir. Tehlike geçmiş değildir, ekonomideki krizler tırmanmaktadır. Terör harekete geçecektir. Bu ülkeyi darbecilerden korumalıyız. Milletimizin sivil yönetime sahip çıkması memnuniyet vericidir.



Türkiye bizimdir, herkes Türkiye'dir. Varlığının bedelini kanla ödemiş büyük bir kudrettir. 15 Temmuz 91 yıllık Cumhuriyetin simsiyah sayfasıdır. Ya milli ruh tüm harabeyi kaldıracak ya bu harabenin altında kalacağız. Darbecilere el ovuşturmayalım, al bayrak altında hep beraber toplanalım. Türkiye'yi yaşatalım. Gün dayanışma, kardeşilik günüdür. İstiklalimize sahip çıkma günüdür."