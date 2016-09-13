

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden 'endişeliyiz' yönünde yapılan açıklamaya ilişkin, "ABD Büyükelçisi haddini aşıyor. Türkiye'ye saygısızlık ve hakaret yağdırıyor. Türkiye ABD'nin 53. eyaleti değildir. Türkiye bağımsız, milli ve gururlu bir devlettir" dedi.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Genel Merkez'de partililer bayramlaşmasının ardından yaptığı konuşmada, terör olaylarına değinerek, "Bütün bunların hepsinde millet olarak terörle mücadelede her türlü gayretin içine girmek suretiyle önlemeye çalışılmıştır. Fakat 15 Temmuz akşamı Türk milleti büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştır. 15 Temmuz akşamı, milletimizin üzerine acımasızca bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Şu an ismi FETÖ olarak nitelendirilen kanlı örgüt milletimizi ölmeye, parçalamaya, yok etmeye, bütün bunları gerçekleştirirken de işgal etmeye gayret göstermiştir. Tahribat büyüktür. Acı derindedir ama Türk milleti olarak 15 Temmuz'dan sonra geçen süre içerisinde yaklaşık 60 günü bulan süre içinde bu büyük kalkışma hareketinin önü kesilmiş, milletimiz huzur ve istikrara kavuşabilmek için önemli adımlar atmaya başlamıştır" diye konuştu.