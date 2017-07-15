MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Meclis'teki 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşma yaptı. Bahçeli konuşmasında, "15 Temmuz'a kontrole kontrollü darbe demek aklın inkarıdır. 15 Temmuz'da çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz TBMM defalarca bombalanmış kurşun yağmuruna tutulmuştur." dedi. Bahçeli, Erdoğan'la özdeşleşen "Öleceksek adam gibi ölelim" sözünü söyledikten sonra Meclis alkıştan yıkıldı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İşgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve elbette büyük Türk Milleti'ne saygılarımı sunuyorum. Türk Milleti tarih boyunca nice badire ve belaların üstesinden gelmiştir. Varolmanın bir bedeli vardır ve bu gerçek milli vicdan tarafından bilinmektedir.

"15 TEMMUZ'E KONTROLLÜ DARBE DEMEK AKLIN İNKARIDIR"

Böylesi bir husumet ve ihanet kuşatması yeni değildir. Aklımızı başımıza almazsak, milli birlik ruhunu kaybedip birbirimize düşersek açık söylüyorum ki ya bizi buradan atacaklar ya da bizi gömüp üzerimize basacaklardır. 15 Temmuz bir darbe teşebbüsüdür. Ayrıca taşeronları, planlayıcıları, tetikçileriyle iblisane bir işgal denemesidir. 15 Temmuz'a kontrole kontrollü darbe demek aklın inkarıdır. 15 Temmuz'da çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz TBMM defalarca bombalanmış kurşun yağmuruna tutulmuştur.

"FETÖ İŞGAL GİRİŞİMİYLE İLGİLİ MİLLİ MUTABAKAT ŞARTTIR"

Çanakkale'de müstevlilerin yarım bırakmak zorunda kaldıkları zulmü hain FETÖ'cüler tamamlamak istemişlerdir. 15 Temmuz tarihi bir hesaplaşma talihsiz bir ihanettir. Bir yanda Türk milleti, diğer yanda terör örgütleri ve arkalarında efendileri vardır, taraflar çok nettir. FETÖ Türkiye'yi kast etmek için eline geçirdiği tüm imkanları kullanmıştır. Milletimizin alın teriyle alınan uçaklar kanunsuz uçurulmuştur. Bir defa FETÖ işgal girişimiyle ilgili milli bir mutabakatın varlığı şarttır.

"FETÖ ANADOLU'NUN İSTİLA KOMPLOSUNUN BU ÇAĞDAKİ ADIDIR"

15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması üzerinde niçin hemfikir olmuyoruz? Neden hep birlikte zalimlere karşı gelemiyoruz? Niye hakkın, hakikatin, halkın etrafında tek nefes olamıyoruz? Nedir bizi ayrı düşüren? Milletimizi yıkmaya yönelik bir cinayet olduğu besbelli iken varolan görüş farklılıklarını neye yormalıyız? FETÖ Anadolu'nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır. Biz irkilik kendimize gelmezsek, milli akıl ve şuurda buluşamazsak bu barbarlığın sonu olmayacaktır. FETÖ'yü üzerimize salan şarlatanlar, soysuzlar ve insanlık katilleri sadece bir partiye, şahsa, düşünceye değil milletimizin tamamını hedef seçmişlerdir.

"15 TEMMUZ'A STRATEJİK BAKMAK MİLLİ NAMUSUN BORCUDUR"

Bugün Batılı ülkelerin 15 Temmuz'la ilgili iki yüzlü tavırları tehlikenin geçmediğinin somut delilidir. Küresel ve bölgesel stratejik denklerimizi aleyhimize kurmak için harıl harıl faaliyetle bulunanlar pranga vurmak için hazır ve nazır beklemektedir. Bu terör örgütleri kanalıyla şark meselesi sürdürülmektedir. Gemi azıya almışlar, son kozlarını oynamaya başlamışlardır. 15 Temmuz'a stratejik yaklaşmak, oyunu bozmak milli namusun bizleri yüklediği görevdir.

"ÖLECEKSEK ADAM GİBİ ÖLELİM"

Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası milli kimliktir. Bunu kabullenmek, zorluk çıkaranlara "Ne mutlu Türküm diyene" sözüyle göğüs gereceğiz. Adaletse istenen yollarda değil milli vicdanın ta kendisinde bulacaktır. Düşman çokmuş, biz onlardan daha güçlüyüz, daha diriyiz. Kumpas kuruyorlarmış, alayı birden üzerimize geliyorlarmış. Varsın olsun, yeter ki saflarımızı dik tutalım. Adam gibi ölelim. Ama devlete ve milleti kıyanları asla affetmeyelim. Mağduriyet varsa giderelim ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim.

"ÜZERLERİNDE İNGİLİZCE TİŞÖRT YAZAN PENSİLVANYA UŞAKLARINI GÜLDÜRTMEYELİM"

Ahlaksızca, arsızca üzerlerine İngilizce 'Kahraman' yazan tişört giyen Pensilvanya uşaklarını güldürmeyelim, dağınık ve atıl hale düşmeyelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzün geleceğimiz açısından yeni bir dirilişe vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Kaynak: haberinburada