

1 Kasım seçiminde 80 vekilin yarısını kaybeden MHP'de, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yanında saf tutan genel merkez yönetimi, 7 Haziran sonrasında taktik hatalar yapıldığı eleştirilerine karşı çıkmayı sürdürüyor.







“Genel Başkan Bahçeli son iki haftada televizyona çıkmasaydı, baraj altındaydık” diyen Bahçeli'nin kurmayları, “Kelle isteriz” diye kazan kaldıran yeniçerilere benzettikleri muhaliflere, “Kelle vermeyeceğiz” mesajını iletiyor.



‘ALAYI GELSİN'







Kurmaylar daha önceki yıllarda AK Partili bazı bakanların, “2 bini sivil, 5 bin polis göndeririz, salona girersiniz” diyerek Bahçeli karşısındaki adayları desteklediklerini belirterek, 2 Kasım'da Sinan Oğan'ın partiye dönüşüne ilişkin yargı kararının benzer bir projenin uygulamaya konulduğunu gösterdiğini savundu.







Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre MYK ve il başkanları toplantısında da teşkilata muhaliflere prim verilmesi durumunda partinin “kayyuma” düşebileceği uyarısı yapıldı. Bahçeli'nin, kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede ise muhaliflerin ortak hareket etme çabalarına karşı, “Alayı gelsin” diyerek meydan okuduğu belirtiliyor.