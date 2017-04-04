BAHÇELİ: MİLLET 'BİTTİ' DEMEDEN BU DAVA BİTMEZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıldönümünde mezarı başındaki anma töreninde konuştu.
Bahçeli konuşmasında, "MHP bitecek diyenlerin kendisi bitmiştir. Millet 'Bitti' demeden bu dava bitmez. MHP silinemez. Bitişimizi gözleyenler tükenişlerinin acısıyla kıvranmaktadır. Merhum Türkeş bakınız bizlere nasıl seslenmişti: Türk ne kadar kuvvetlenirse Müslümanlık da o kadar kuvvet kazanır. Tarih bunun ispatıdır. Bu gerçeği göremeyenler MHP'nin düşmanıdır" dedi.
kaynak:habertürk
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