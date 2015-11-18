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BAHÇELİ MECLİS'TE 'FLU' GÖRDÜĞÜ TARAFA GEÇTİ


BAHÇELİ MECLİS'TE 'FLU' GÖRDÜĞÜ TARAFA GEÇTİ
Tarih : 18 Kasım 2015, 09:42
Puan Ver : Bahçeli Meclis'te 'flu' Gördüğü Tarafa Geçti(10/10)8


1 Kasım genel seçimleri sonrasında Meclis'in yeni dönemi için 26. Dönem Milletvekilleri yemin etmek üzere Meclis'e gitti.



BAHÇELİ FLU GÖRDÜĞÜ TARAFA GEÇTİ

7 Haziran genel seçimleri sonrası, HDP'nin Meclis'teki yerini işaret ederek, "Sol tarafı flu görüyorum" diyen ve HDP sıralarına bakmayıp sırtını dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisi MHP, milletvekili sayısı bakımından 4. parti olması nedeniyle Meclis'in yeni döneminde en sol tarafta oturudu.



HDP'Lİ PERVİN'DEN MHP'YE GÖNDERME

MHP'nin Meclis'in sol tarafında oturmasına ilişkin HDP'li Pervin Buldan bir tweet attı. Buldan, şimdi de onların MHP'ye flu baktığını söyledi.








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