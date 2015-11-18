

1 Kasım genel seçimleri sonrasında Meclis'in yeni dönemi için 26. Dönem Milletvekilleri yemin etmek üzere Meclis'e gitti.







BAHÇELİ FLU GÖRDÜĞÜ TARAFA GEÇTİ



7 Haziran genel seçimleri sonrası, HDP'nin Meclis'teki yerini işaret ederek, "Sol tarafı flu görüyorum" diyen ve HDP sıralarına bakmayıp sırtını dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisi MHP, milletvekili sayısı bakımından 4. parti olması nedeniyle Meclis'in yeni döneminde en sol tarafta oturudu.







HDP'Lİ PERVİN'DEN MHP'YE GÖNDERME



MHP'nin Meclis'in sol tarafında oturmasına ilişkin HDP'li Pervin Buldan bir tweet attı. Buldan, şimdi de onların MHP'ye flu baktığını söyledi.