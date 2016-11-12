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BAHÇELİ: MECLİS KARAR VERECEK


BAHÇELİ: MECLİS KARAR VERECEK
Tarih : 12 Kasım 2016, 09:09
Puan Ver : Bahçeli: Meclis Karar Verecek(10/10)12


Bahçeli, dün MHP il başkanlarını toplayarak 1,5 saat süreyle gündemdeki konuları değerlendirdi. 7 Haziran ve 1 Kasım seçim süreçlerini detaylı anlatan Bahçeli, MHP içindeki muhalif hareket ve FETÖ bağlantıları ve 15 Temmuz darbe girişimine değindi.



Alınan bilgiye göre, Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şunları kaydetti:

“İktidar KHK'larla istediği düzenlemeleri çıkarıyor. Eğer böyle devam ederse Türkiye'yi gelecekte daha büyük kriz ve sorunlara sürükleyecek. İşte MHP bu krizin çözümünde yol gösterici oluyor. Önce ülkem, sonra partim anlayışı ile bu fiili durumu ortadan kaldırmak için, sorunun çözümü adım attık. Bizim görüşümüz öteden beri bellidir. Biz parlamenter sistemden yanayız. Eksik ve sıkıntılı yönleri elbette vardır. Ancak bunları onararak, güçlendirerek parlamenter sistemle devam edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çıkıp diyorlar ki ‘Türkeş ‘başkanlık sistemini istiyordu' diye. Evet 9 Işık kitabında böyle bir konu vardır ancak sonraki dönemde parlamenter sistemi savunmuştur. Bunu kimse hatırlamak istemiyor.”

Bahçeli, kamuoyundaki bütün iddialara rağmen kendilerine henüz bir metin sunulmadığını dile getirirken, “ortada metin yok bizi evetçi, hayırcı diye eleştiriyorlar. Biz metni görünce kararımızı vereceğiz.. Kararı Meclis verecek. Akla kara Meclis'te görülecek.  47 yıllık mazimizi dikkate alarak hareket edeceğiz” dedi.

‘330'u bulamazlarsa'

Bahçeli, MHP'nin 40 milletvekili bulunduğunu ve gücünün belli bir noktaya kadar yettiğini dile getirerek, “Meclis'te 330'u bulurlarsa halka gidilecek. Millet ne derse bizim başımızın üzerinde yeri var. Ancak 330'u bulamazlarsa başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkes yasal sınırlarına çekilmek zorunda kalacak.”



MHP lideri Bahçeli, genel merkezde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından başkanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bahçeli  Meclis  Karar  Verecek    haber

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