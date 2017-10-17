MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Üniversite sistemiyle ilgili hükümete çağrıda bulunan Bahçeli, "Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım." dedi. Kuzey Irak'ta yaşananlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli. Gerekirse askeri girişim havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Yaşadığımız onca kriz ve açmaz aslında milli eğitim sistemindeki zafiyetlerden türemiştir. Sürekli politika değişikliklerine tevessül etmek yanlıştır.

YENİ ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ

LYS ve YGS kaldırılmıştır. Yeni sistemde evlatlarımız 2 ayrı oturuma katılacaktır. Yeni sınav sistemi ilave sorunların doğmasına neden olmuştur. Öğrencilerimiz huzursuz olmuştur. Yeni sistemin oturması zaman alacak, kaynak ve emek israfına yol açacaktır.

1 milyon kişi başına düşen üniversite sayısı Türkiye'de 2.2 iken, bu sayı ABD, Danimarka, Malezya, Polonya, İsviçre ve Norveç'te 10'u geçmiştir. Türkiye olarak hala makul bir yol bulmaya çalışan ülke olmamız oldukça düşündürücüdür. Üniversite mezunu evlatlarımızın yüzde 35'i işsizdir. Getirilen yeni sistemin birçok sakıncalı yönü ile yine fayda sağlamayacağına dair endişemiz vardır. Sınav sistemlerindeki değişikliklerle günü kurtarmak belki mümkündür ama yarınları kaybedeceğimiz neredeyse kesindir.

"GELİN ÜNİVERSİTE SINAVINI TAMAMEN KALDIRALIM"

Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Hükümete teklifimiz şudur; Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım. Türk gençliği akıllıdır, ahlaklıdır, çalışkandır, imanlıdır, inançlıdır. Fırsat verilsin, dünyayı yerinden oynatacak irfan ve iradeye sahip olduğunu gösterir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kafidir. İmkansızlıklara direnen Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldıralım. Türk gençliğine inanıyorum, hepsine güveniyorum.

ÜNİVERSİTE SINAVINI KALDIRMAYA VAR MISINIZ?

Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız? Beka mücadelemizi vermekte omuz omuzayız. Zalimlere karşı aynı çizgideyiz. Haydi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan üniversite sınavını hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da resmen bir katliam yaşanmıştır.

"BARZANİ-PKK CİNAYET İTTİFAKINDA, HEDEF TÜRKMEN YURTLARIDIR"

Peşmerge yanına PKK'yı da alarak Irak ordusunun karşısında mevzilenmişti. Peşmerge başı yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Kerkük'te PKK'nın ne işi vardır? Buna hangi güçler çanak tutmuştur. Oynanan oyun şiddetli ve büyüktür. PKK'nın Kerkük'e yuvalanması Türkiye için de milli güvenlik meselesidir. Barzani-PKK cinayet ittifakında, hedef Türkmen yurtlarıdır.

"KONU KERKÜK OLDU MU, 3 MAYMUNU OYNARLAR"

Yedi düvelle karşı karşıya gelmenin anlamı yok diye akıl veren devşirme ve satılık kalemler, sizin gibi korkakça ve haysiyetsizce yaşamaya 'tamam' mı diyelim? Kürdistan tuzağı kuruluyor, hala görmüyor musunuz? Nasıl olsa tuzunuz kuru, kapmışınız bir gazete köşesi, kurulmuşsunuz bir televizyon ekranına. Telimiyetçilik bu tiplerin ruhunda vardır. Barzani'ye çıt çıkarmazlar, PKK'ya zeytin dalı uzatırlar, konu Kerkük oldu mu, 3 maymunu oynarlar.

83 Musul deriz, şizofreni hastasına dönerler. Dış politikada denge imiş, neyin dengesi? Ortada denge mi kaldı? Türk milletini önüne gelen rahatsız ederse bunu da aldırmamak gerekiyormuş. Beyzadelerin rahatı kimsede yoktur. Bu iki ayaklı kırım kongo kenelerine Türk milleti mutlaka hesap soracaktır.

Meğer Ali Kemal ölmemiş, ruhu siyasette, sanatta, sivil toplum kuruluşlarına vızır vızır dolaşıyor.

"GEREKİRSE BARZANİ YAKALANIP GETİRİLMELİ"

Kerkük'te PKK'nın konuşlanma teşebbüsü Türkiye için alarmdır. Keskin bir şekilde müdahale edilmesi hususunda her ihtimal planlanmalıdır. MGK ile Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklamaları bizim nezdimizde olumludur. Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli. Gerekirse askeri girişim havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır."

Kaynak: haberinburada